20 и 21 мая будет ограничено движение транспорта по ряду улиц столицы РТ. Это связано с подготовкой и проведением всероссийских соревнований «Казанский марафон - 2017». Временное ограничение будет установлено на следующих участках:



с 20.00 20 мая до 18.00 21 мая:

на автомобильной дороге на площади Тысячелетия в направлении к Кремлевской дамбе (от ул. Ташаяк до Кремлевской дамбы);

21 мая:

с 3.00 до 16.30:

по ул. Право-Булачной (от ул. Чернышевского до ул. Ташаяк);



с 7.00 до 9.30:

по ул. Баумана (от площади Тысячелетия до ул. Батурина), ул. Батурина (от Кремлевской дамбы до ул. К.Маркса), по проезду от ул. Батурина до ул. Кремлевской, по ул. Кремлевской на площади Первого Мая, по проезду Шейкмана, по проезду от ул. Кремлевской до ул. Право-Булачной;



с 8.30 до 12.30:

по автомобильной дороге на площади Тысячелетия (от Кремлевской дамбы до ул.Ташаяк), по Кремлевской дамбе в оба направления, по ул. Декабристов (от Кремлевской дамбы до ул. Чистопольской в оба направления), ул. С.Хакима в оба направления, ул. Пролетарской до ул. Несмелова, Кремлевская набережная (от съезда с Кремлевской дамбы до ул. Саид-Галеева), ул. Саид-Галеева (частичное перекрытие проезжей части от ул. Ташаяк к Кировской дамбе, расстояние между двумя проезжими частями Кремлевской набережной), Кремлевская набережная (от ул. Саид-Галеева до выезда на площадь Тысячелетия);



с 9.00 до 13.00:

по ул. Лево-Булачной (от ул. Ташаяк до ул. Татарстан), ул. Татарстан (от ул. Лево-Булачной до ул. Московской в оба направления и частично по направлению к центру от ул. К.Насыри до Ш.Марджани), ул. К.Насыри (от ул. Татарстан до ул. Сафьян), ул. Сафьян (от ул. К.Насыри до ул. Ш.Марджани), ул. Ш.Марджани (от ул. Сафьян до ул. Н.Назарбаева), ул. Н.Назарбаева (в направлении к ул. Вишневского и от ул. Ш.Марджани до ул. Х.Такташа), ул. Х.Такташа (от ул. Н.Назабаева до ул. М.Салимжанова), ул. М.Салимжанова (от ул. Т.Миннуллина до ул. Пушкина в оба направления), ул. Право-Булачная (от ул. Пушкина до ул. Астрономической);



с 9.30 до 13.30:

по ул. М.Салимжанова (от ул. Т.Миннуллина до ул. Н.Назарбаева в направлении центра), ул. Н.Назарбаева (от ул. М.Салимжанова до ул. Вишневского - направление, ближнее к центру), ул. Вишневского (от ул. Н.Назарбаева до ул. Н.Ершова - направление, ближнее к центру);



с 10.00 до 14.30:

по ул. Вишневского (в направлении к центру от ул. Н.Ершова до моста «Миллениум»), мост «Миллениум» (в направлении к центру), пр. Амирхана (в направлении к центру от моста «Миллениум» до ул. С.Хакима);



с 10.00 до 15.00:

по съезду от ул. Вишневского до ул. Н.Ершова, ул. Н.Ершова (частично - направление к центру от ул. Вишневского до ул. Толстого), ул. Толстого (от ул. К.Маркса до ул. Большой Красной), ул. Большая Красная (от ул. Толстого до ул. Батурина), ул. Батурина (от ул. Большой Красной до Кремлевской набережной);



с 10.30 до 15.30:

по ул. Батурина (от Кремлевской набережной до ул. Дзержинского), ул. Дзержинского (сторона, ближняя к ул. Кремлевской от ул.Батурина до ул. Лобачевского), ул. Лобачевского (от ул. Дзержинского до ул. Астрономической), ул.



Астрономическая (от ул. Лобачевского до ул. Право-Булачной), ул. Право-Булачная (от ул. Астрономической до ул. Чернышевского).

Также, как сообщает комитет по транспорту, 21 мая во время проведения марафона будет временно приостановлено движение городского пассажирского транспорта по ул. Декабристов, пр. Ф.Амирхана, мосту «Миллениум», ул. Н.Ершова, Вишневского, Н.Назарбаева, М.Салимжанова, Татарстан, Лево-Булачная, Право-Булачная, пл. Тысячелетия, К.Маркса, Батурина, Кремлевской дамбе. Ограничение коснется автобусных маршрутов №1, 4, 6, 10, 10а, 15, 22, 25, 28, 28а, 29, 30, 35, 35а, 37, 43, 54, 63, 71, 74, 74а, 83, 89, 90, 91, 98 и троллейбусных маршрутов №2, 3, 5, 6, 7, 8, 12.