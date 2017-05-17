Об успехах татарстанских полицейских в борьбе с имущественными преступлениями сообщили журналистам начальник отдела по раскрытию грабежей и разбоев УУР МВД по РТ Рефат Катипов и начальник отдела по раскрытию краж УУР МВД по РТ Рамис Газимов.

В общей сложности по итогам прошедших 4 месяцев 2017 года в республике зарегистрировано 4666 краж - на 26% меньше, что за аналогичный промежуток 2016 года. Из них 2011 расследованы.

Чаще всего злоумышленники крадут сотовые телефоны - всего было зарегистрировано 947 таких случаев. Также совершались кражи из складов, офисов, автомобилей, квартир и садовых домов.

Чтобы избежать квартирных краж, полицейские рекомендуют устанавливать системы видеонаблюдения во дворах жилых домов, а также сигнализацию вневедомственной охраны. Впрочем, далеко не все граждане могут себе это позволить материально. Хорошей альтернативой станет установка дополнительного замка. Как показывает статистика, воры избегают связываться с дверьми с двумя замками - их взлом требует больше времени, соответственно увеличивается вероятность быть застигнутым на месте преступления.

В Казани были задержаны двое мужчин, совершивших более 40 краж из автомобилей. Автовладельцам рекомендуется не оставлять ценную технику в салоне машины: как правило, злоумышленники не церемонятся в таких случаях и просто разбивают стекло.

За прошедшие 4 месяца 2017 года в Татарстане было совершено 82 разбоя и 271 грабеж. Жертвами преступников становятся не только рядовые граждане, но и кредитные организации и ювелирные магазины. Так, в Казани были задержаны шестеро мужчин, совершивших серию разбойных нападений на ювелирные магазины в столице республики и Зеленодольске.

Сотрудники органов внутренних дел крайне рекомендуют гражданам, оказавшимся в ситуации, когда им угрожают грабежом или разбоем, не оказывать злоумышленникам сопротивления. Также полицейские советуют не демонстрировать в общественных местах дорогие гаджеты или наличие крупных сумм денег.