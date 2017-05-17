Фестиваль духовной музыки «Музыка веры» («Иман моны») в этом году проводится уже в шестой раз.



По доброй традиции музыка разных конфессий прозвучит под открытым небом в Болгаре, на острове-граде Свияжск и на территории Казанского кремля. Подробнее о глубокой философской объединительной идее фестиваля и его программе рассказали инициаторы и организаторы «Музыки веры» - заместитель директора ГБКЗ им. С.Сайдашева Лада Лабзина и художественный руководитель Государственного камерного хора РТ Миляуша Таминдарова.

Откроется фестиваль 20 мая в Болгаре, во время праздника «Изге Болгар жыены», приуроченного к годовщине принятия ислама Волжской Булгарией. Ожидается, что гостями праздника станут несколько десятков тысяч человек.

Далее фестивальную эстафету примет Свияжск. 12 июня в Музее истории Свияжска и соборе в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» состоятся концерты, в которых примут участие Государственный струнный квартет РТ, хоровая капелла им. Л.Усцова Приволжского федерального университета, хор учащихся Казанской православной духовной семинарии, митрополичий хор Казанско-Богородицкого монастыря.

Завершится фестиваль «Музыка веры» 27 июня в 19.00 на Пушечном дворе Казанского кремля. В этот вечер выступят Государственный камерный хор РТ под управлением Миляуши Таминдаровой, оркестр народных инструментов «Казан нуры» (художественный руководитель - Расим Ильясов) и замечательная певица Алина Шарипжанова.

Вход на все фестивальные концерты свободный.

- Абсолютно верная идея - позиционирование фестиваля не как религиозного, хотя у него, безусловно, есть религиозная составляющая. Конечно, если мы выступаем на празднике, посвященном годовщине принятия ислама Волжской Булгарией, или если речь идет о выступлении в храме, то мы обязательно выверяем репертуар, получаем одобрение религиозных деятелей, - отметила Миляуша Таминдарова. - Я бы назвала «Музыку веры» фестивалем не духовной, а душевной музыки.

Есть загадочная русская душа, загадочная татарская душа. А что лучше и точнее передает эту душу? Конечно, народные мелодии, народные песни. Я убеждена, что сегодня актуальнее народной и этномузыки в современной аранжировке ничего нет. Люди хотят это слышать!