Накануне дня рождения Председателя Государственного Совета Республики Татарстан Фарида Мухаметшина его коллеги и соратники, многие годы работавшие с ним в Альметьевске, на одной из первых улиц нефтяной столицы - улице Чехова - посадили яблони в честь юбиляра.



Именно на этой улице находится родительский дом Фарида Мухаметшина, где он провел детство и юность.

- Фарид Хайруллович в свое время сажал яблони на улицах Альметьевска. Мы хотим напомнить ему о тех годах. Эта традиция, которая была заложена, возобновляется. Все лучшее, что было в нашей истории, мы должны возрождать и помнить, - отметил глава района Айрат Хайруллин.

- Мы с братом работали с Фаридом Хайрулловичем в одной бригаде. Он тогда трудился на Миннибаевской установке, а я - в промысловой автоматике. Цех был один. Встречались ежедневно. Фарид Мухаметшин такой же, как его отец: добросовестный и доброжелательный, - делится воспоминаниями ветеран НГДУ «Альметьевнефть» Юрий Олвин.

- С Фаридом Хайрулловичем я знаком с 1982 года: с тех пор, как пришел в обком партии, а он ушел в промышленный отдел исполкома заместителем председателя. Даже когда он уехал в Казань, мы по работе всегда были на связи. Фарид Мухаметшин - человек чести. Если сказал, то делал свое дело от и до. Он очень доброжелательный и порядочный, - говорит ветеран труда Разиф Васиков.

- Фарид Мухаметшин демократичен и прост в общении с людьми. Он умеет одинаково почтительно разговаривать и с высокопоставленными людьми, и с обычным народом. И до сих пор доступен. Нам, деятелям культуры, было важно, что он умел и обладал талантом не мешать работе, а доверять профессионалам, ценить и беречь кадры, поддерживать инициативу. Это важно, - вспоминает заслуженный работник культуры Республики Татарстан Лидия Старшинина.

Совместная посадка деревьев больше была похожа на встречу старых друзей. Декоративные яблони с именной табличкой Фарида Мухаметшина станут настоящим украшением улицы. Участники посадки надеются, что в скором времени Фарид Хайруллович приедет в Альметьевск и обязательно увидит зеленых красавиц.