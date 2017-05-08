На прошлой неделе всего на полдня в Казань прилетал Николай Басков. Два часа он посвятил встрече с журналистами и студентами Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций КФУ.

Беседа получилась откровенной. Почему 7 лет Николай практически не гастролировал? Почему он не отказывается быть ведущим на корпоративах и свадьбах? Что заставляет его преподавать на кафедре вокального искусства музыкального факультета Московского педагогического государственного университета? Николай Басков подробно и не без юмора отвечал на все вопросы и открылся с совсем неожиданной стороны.

- Я очень сильно поменялся за последние годы. Мне 40 лет, и, понимаете, с возрастом начинаешь по-другому оценивать те или иные жизненные ситуации. Я просыпаюсь утром и счастлив от того, что у меня ничего не болит, что могу куда-то ехать, что-то делать, - признался Николай. - Многие живут тем, что откладывают жизнь на потом. А это «потом» может и не наступить. Я понял это, когда упал в обморок на съемках программы и меня увезли сразу на операционный стол. Было непонятно, проснусь я или нет. К счастью, проснулся. После этого у меня поменялось восприятие жизни. Я стал чаще задавать себе вопрос: «Для чего ты в этой жизни?»

Конечно, как и у каждого человека, у меня бывают сомнения, проблемы, но я понимаю, что любые трудности, испытания нужны для того, чтобы мы прошли эти уроки и стали лучше, добрее. Если ты становишься хоть чуть-чуть лучше по сравнению с собой вчерашним, тогда в жизни все складывается по-другому. Сейчас меня невозможно эмоционально и внутренне сбить, потому что знаю, как должен жить и к чему идти. Это моя жизнь, и я хочу жить так, как хочу. Тем, кто меня не принимает, я не навязываюсь.

- У вас много лет не было гастролей. Легко возвращаться к гастрольной жизни?

- Да, семь лет я не гастролировал, мне и так жилось хорошо: цена на нефть была высокая, корпоративов было много. Но мне не хватало атмосферы театра. И я создал шоу «Игра», которое мне самому доставляет огромное внутреннее удовлетворение и удовольствие. «Игра» - это музыкальный спектакль о том, что каждый день все мы примеряем на себя разные маски, в которых нам бывает удобно в социуме, но когда приходим домой, мы становимся самими собой.

Работа была непростая. На создание «Игры» ушло три года мечтаний, полтора года непосредственной работы над шоу и более 2 миллионов долларов. Вообще, сначала я думал просто показать «Игру» в Москве, но после премьеры понял, что соскучился по зрителям. С удовольствием привезу шоу в Казань.

- Одно дело - выходить на сцену как артист, а другое - быть ведущим свадеб, корпоративов…

- Меня так воспитали, так приучили с детства, что к любой работе надо подходить ответственно. Я часто веду мероприятия для глав государств. К роли тамады отношусь серьезно и всегда говорю: «Спасибо, что из всех ведущих выбрали самого красивого!» Я - популярная личность, звезда, артист, но прекрасно понимаю, что я - обслуживающий персонал. Мне все равно, что меня перебивают, что гости во время моего выступления едят, пьют, общаются. Я призван дарить людям праздник, положительные эмоции, а они мне за это платят деньги. Как ведущий всегда стараюсь создать атмосферу легкости. Это моя работа.

- Вы преподаете вокал на кафедре вокального искусства музыкального факультета МПГУ. Зачем вам это?

- Сам задаюсь этим вопросом. Это адский труд. Я провожу мастер-классы, и для меня большое счастье, когда вижу, что всего за несколько часов помогаю начинающим вокалистам избавиться от определенных проблем, которые могут привести к потере голоса. Я многому научился у Монсеррат Кабалье. К ней приезжали лучшие в мире педагоги по вокалу, коучи, и я все эти знания впитывал. Может быть, в дальнейшем свяжу свою жизнь с преподаванием. А может быть, и нет. Кто знает, как там будет... Но могу сказать, что преподаю я точно не ради денег. В университете мне напоминают: «Николай Викторович, у вас уже зашкаливает сумма на счете, а вы ее так и не получаете». Сумма действительно зашкаливает - ну, там 28 тысяч рублей, кажется...

- Поделитесь формулой счастливой жизни от Николая Баскова.

- Надо себя любить и хвалить! Вот я сбросил 17 килограммов, и я молодец! Хотя некоторые мои знакомые говорят: «Что-то ты потерялся вообще». Но мне комфортно в таком весе. Я похудел, потому что хочу быть здоровым.

Искать в себе, в других, в окружающем мире негативные качества - это самая большая ошибка. «Я не такая! Я не такой! Я толстый, у меня нос не той формы... Мне для счастья не хватает денег...» - так думать нельзя! Поверьте, деньги - это не залог счастья. Я знаю ТАКИХ богатых людей, но они ТАКИЕ несчастные. Да, деньги могут помочь в решении каких-то проблем, но это все равно не приносит счастья, если не живешь в ладу с самим собой. Задача каждого человека - постараться прожить свою жизнь легко, ярко, свободно.