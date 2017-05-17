Сегодня, 18 мая, в агентстве «Татар-информ» состоялась презентация второго, дополненного издания книги «Путеводитель до Берлина», автором-составителем которого стала главный редактор газеты «Казанские ведомости» Венера Якупова.

В книгу вошли 45 уникальных историй читателей газеты, опубликованных на страницах газеты в рамках рубрики «История войны в вещах». В них читатели рассказали о том, какие вещи они хранят в память о родственниках, воевавших на Великой Отечественной войне - письма с фронта, боевые награды, зажигалку, шкатулку, медальон, телеграмму от Сталина…





На презентации книги Венера Якупова отметила: «Книга рассказывает, какой вклад внесли татарстанцы в годы войны в Победу над фашизмом, и послужит патриотическому воспитанию молодого поколения. Молодые татарстанцы должны знать, как воевали и какую дорогую цену заплатили их предки за сегодняшний мир».





Автор-составитель выразила благодарность за активную поддержку присутствующим на мероприятии председателю Союза журналистов РТ Римме Ратниковой и заведующему Музеем-мемориалом Великой Отечественной войны Национального музея РТ в Казанском Кремле Михаилу Черепанову. Венера Якупова также поблагодарила за помощь в работе над сборником коллектив редакции «Казанских ведомостей», авторов историй, Издательский дом Маковского, Издательство «Идел-Пресс». Отдельное спасибо за финансовую поддержку было сказано в адрес депутата Государственного Совета РТ, генерального директора ПАО «Таттелеком» Лутфуллы Нурисламовича Шафигуллина.





В рамках презентации состоялось и торжественное вручение Михаилом Черепановым копий наградных листов родственникам тех, чьи истории описаны в книге. Эти документы были впервые представлены присутствующим на мероприятии родственникам. Многие из них, получая наградные листы, высказали надежду, что в скором времени книга «Путеводитель до Берлина» пополнит фонды школьных музеев и библиотек.