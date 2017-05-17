Посетители мероприятия смогут в нестандартной форме познакомиться с экспозицией музейного комплекса Казанского университета.
Главными героями интерактивного спектакля «Ночь еще живых студентов» станут студенты университета разных эпох. Мероприятие состоится в рамках Международного дня музеев. Среди знаменитых студентов перед зрителями предстанут образы Льва Толстого, Владимира Ульянова-Ленина, Амины Мухитдиновой - одной из первых женщин-студенток Казанского университета, и многие другие.
Начало мероприятия в 18:00 в фойе главного здания КФУ. Вход свободный.
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