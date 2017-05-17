Прокуратура города Набережные Челны выявила факт невыплаты зарплаты за январь 2017 года 109 работникам ООО «Камгэсстройцентр». Долг по оплате труда составил более 2 млн рублей.
По результатам проверки прокуратура внесла в адрес директора предприятия представление об устранении выявленных нарушений и привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.Кроме того, в целях полного восстановления трудовых прав работников предприятия и принудительного взыскания задолженности по зарплате прокуратура направила в мировой суд заявления о выдаче судебных приказов.
После вмешательства надзорного ведомства трудовые права работников предприятия полностью восстановлены, задолженность по заработной плате погашена, сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Татарстан.
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