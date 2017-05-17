Сегодня в Кукморе состоялось торжественное заселение четырех 24-квартирных домов № 1,2,3,4 по улице Маяковского. В них переедут 89 семей, проживающих в настоящее время в аварийном муниципальном жилье и 7 детей-сирот. Жилье получено в рамках федеральной программы переселения граждан из аварийного жилья.

В мероприятии приняли участие глава Кукморского района Сергей Димитриев, генеральный директор Государственного жилищного фонда при Президенте Республики Татарстан Талгат Абдуллин, начальник управления развития строительного комплекса Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Динар Сагдатуллин.

Глава района сообщил, что в Кукморском районе в аварийных домах проживало 426 семей: «Всех их согласно плану обеспечиваем новыми квартирами. Дома, сданные в эксплуатацию сегодня, построены согласно всем требованиям времени. Хотелось бы пожелать новоселам, чтобы они берегли свои дома».

«Внучка Индира – сирота. Со мной она с одного года. Сейчас ей уже 18 лет. Дом у нас был небольшой. Не нарадуюсь за внучку. Спасибо большое руководству», - поделилась радостью Марьям Гимранова из Кукмора.

С начала реализации программы переселения граждан из аварийного жилья по Республике Татарстан переселено 2130 семей, из них в 2017 году – 291 семья. Инвестор-застройщик Государственный жилищный фонд при Президенте РТ, технический заказчик – МУП «Гарант», подрядная организация – ООО «Строй – Гарант».

По всему Татарстану, новостройки, в которые переедут новоселы по различным жилищным программам, активно вводятся в эксплуатацию. Так, выдано разрешение на ввод 4-х квартирного жилого дома № 29 в деревне Ялкын Алексеевского района, 52-квартирного дома в Бугульме, направлены заявки на выдачу разрешения на ввод жилых домов № 13, 14, 15, 16 в Иннополисе.

Напомним, в Мамадыше в День Победы ключи от новых квартир получили 15 семей. Квартиры были получены по программе «Арендное жилье».