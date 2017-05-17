Нижнекамская городская прокуратура выявила факт невыплаты заработной платы работникам общества с ограниченной ответственностью «Квинта - Петролеум».
Установлено, что 48 работникам предприятия не выплачена зарплата за февраль-март 2017 года. Долг по оплате труда превысил 4,2 млн рублей.
В целях устранения нарушений трудового законодательства прокуратура внесла в адрес руководителя предприятия представление, потребовав выплатить работникам долг по заработной плате и привлечь виновных лиц к дисциплинарной ответственности.
После вмешательства надзорного ведомства трудовые права работников предприятия полностью восстановлены, долг по оплате труда им выплачен в полном объеме. Кроме того, к дисциплинарной ответственности привлечен коммерческий директор предприятия, сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Татарстан.
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