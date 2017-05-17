Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин рассказал ИА «Татар-информ» о процессе запуска Болгарской исламской академии. Она призвана стать центром подготовки высококвалифицированных специалистов, и создается для укрепления позиций традиционных для России направлений в исламе. Строительство академии поддержано Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Камиль Самигуллин рассказал, что роль академии так же важна, как и для нашей религии – ислама, для нашей страны, так и для внешних связей с арабским миром. Отрадно, что Болгарская исламская академия будет находиться именно в Республике Татарстан. Это станет некой точкой притяжения. Есть университеты в Грозном, в Махачкале, в Москве, в Уфе, в Нальчике, конечно же, наш Российский исламский университет.

«Определены первые преподаватели для Болгарской академии. Сейчас активно идут переговоры с учителями. Поэтому в ближайшее время они начнут приезжать к нам в республику. Учителя, конечно же, будут мирового уровня, большие ученые. Чтобы воспитать великих людей, должны преподавать великие люди. Конечно, будут учителя и с нашей республики. Но невозможно обойтись на данном этапе без ученых извне. Пока одного вы уже знаете – это Абдуразак Саади. Он уже более года находится в нашей республике, преподает. Многим он уже знаком. Также сейчас мы переговариваем с ученым, которого зовут Сейф аль-Асри. Есть ученый из Сирии, есть ученый из Египта», – сообщил Муфтий Татарстана.

Программы уже проработаны. На данный момент идет согласование учебников, и они в скором времени будут напечатаны. Также Камиль хазрат рассказал об особенностях будущей академии. «Если говорить о российских исламских учебных заведениях, то академия – это то, что находится над ними. Если университетов, скажем, десяток, то человек после окончания университета получает степень бакалавра. Чтобы стать магистром или доктором, ему придется приехать в нашу академию. Но если сравнивать ее с другими учебными академиями по миру, то мы надеемся, что она не будет хуже, а может быть, даже лучше», – подчеркнул муфтий.

На данный момент происходит работа по подбору учеников академии. Чтобы поступить в заведение человек должен быть бакалавром, иметь высшее исламское образование. То есть это некий высший уровень в преподавании исламских наук.