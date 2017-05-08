Руслан Габитов, Гульфия Шарапова, Лейсан Гареева, Ильмир Ямалов и Алмаз Асхадуллин не только исполнили традиционные мелодии на старинных народных инструментах, но и провели необычный мастер-класс для сотрудников редакции.

Журналисты с радостью попробовали поиграть на ложках. А до импровизированного концерта мы за чашкой чая поговорили с артистами ансамбля о проблемах сохранения и продвижения этнической музыкальной культуры в современном обществе.

Интервью с музыкантами ансамбля тюркской этники и ремесел «Риваять» читайте в одном из выпусков «Казанских ведомостей».

Справка «КВ»

Ансамбль тюркской этники и ремесел «Риваять» был создан в 2011 году. В переводе на русский название коллектива означает «предание», «легенда», «сказание». Этнические композиции «Риваять» в оригинальных обработках с игровыми элементами уже успели завоевать любовь тех, кто не равнодушен к народному и национальному искусству. Ансамбль представляет культуру Республики Татарстан, является Лауреатом Международных этнических фестивалей и конкурсов.

Коллектив собирает аутентичный фольклорный материал, песни, инструменты, легенды, обряды и возрождает этот пласт для современного слушателя и зрителя. В музыкальных композициях задействовано более 30 народных инструментов, среди которых древний ногайский, башкирский, современный татарский курай, тель-курай, домбра, сорнай, кубыз, борын кубыз, музыкальный лук и другие.