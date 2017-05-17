Гости из 50 стран мира стали участниками IX международного экономического саммита России и стран исламского мира «Россия - Исламский мир: KazanSummit - 2017», который проходит в столице Татарстана с 18 по 21 мая.

Международный экономический саммит России и стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) впервые прошел в Казани в 2009 году. За несколько лет он стал главной площадкой экономического взаимодействия российских регионов и исламских государств. В 2016 году в нем приняли участие более 1,5 тысячи представителей международных организаций, органов государственной власти, финансовых институтов, инвесторов и бизнесменов из 51 страны. В рамках KazanSummit - 2017 было подписано 15 договоров и соглашений.





В чем состоит цель экономического саммита? Он предоставляет возможность обсудить множество важнейших вопросов, касающихся темы исламских инвестиций в контексте международных экономических отношений. Форум нацелен на укрепление торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. KazanSummit - 2017 затрагивает сферы социального предпринимательства, экологии, благотворительности, корпоративных стратегий, кластерной политики, туризма и исламского образования.

Кроме того, участники KazanSummit - 2017 презентуют инфраструктуру и возможности особых экономических зон, инновационных проектов и финансовых институтов. В рамках саммита работает ряд выставочных экспозиций - Russia Halal Expo и Invest Expo. Также в первый день экономического саммита состоялось несколько конференций. Среди них - конференция молодых дипломатов стран ОИС, «СМИ-онлайн: профилактика экстремизма в социальных сетях», Международная конференция по вопросам индустрии »Халяль« и множество других важных встреч.





Спикерами KazanSummit - 2017 выступили Ахмед Шираз, управляющий партнер компании Unitas Communications (Великобритания); Фатих Каджир, председатель Турецкого фонда развития технологий; Эльмостафа Айтамор, старший специалист Отдела мобилизации и сотрудничества ИБР (Саудовская Аравия), Халиль Рахман Хан, директор Агентства развития индустрии "Халяль" штата Пенджаб (Пакистан) и многие другие.





Самые крупные делегации приехали из Арабских Эмиратов, Пакистана, Турции, Судана и Саудовской Аравии. 21 мая ожидается участие гостей в "Казанском марафоне". Также в рамках культурной программы состоится фестиваль кухонь «Россия - Исламский мир» и традиционный съезд мусульман «Изге Болгар жыены».