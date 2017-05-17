Сегодня в Казани в ГРК «Корстон» состоялось открытие выставки «Халяль» индустрии RUSSIA HALAL EXPO – первого мероприятия IX Международного экономического саммита России и стран Организации исламского сотрудничества (ОИС), который за последние годы стал главной площадкой экономического взаимодействия российских регионов и исламских государств.

Индустрия «Халяль» пользуется большой популярностью среди компаний, претендующих на высокое качество сервиса. RUSSIA HALAL EXPO позволяет презентовать новые товары и услуги. Основной целью выставки является развитие брендов отечественных производителей продукции и услуг «халяль».

Что такое «халяль»? В переводе с арабского языка означает «разрешенный». Сегодня это не просто разрешенная для употребления мусульманам пища, а целая индустрия, которая обеспечивает безопасность здоровья и жизнедеятельности. Продукция с маркировкой «халяль» во всем мире воспринимается как натуральная, органическая и качественная продукция. Стандарт «халяль» признан всеми странами ОИС, а также такими странами как Австралия, Англия, Канада, США, Франция и др.

Тематическими разделами выставки стали продукты питания, индустрия моды и красоты, туризм, оптово-розничная торговля и товары народного потребления. Свою продукцию представили производители «халяль»-продукции не только из России и Татарстана, но и ближнего и дальнего зарубежья.

- На выставке мы бы хотели поработать в двух направлениях – посмотреть новых поставщиков по «халяль»-сырью, а также найти возможных партнеров по реализации продукции за пределами Республики Татарстан, - подчеркнул управляющий ООО «Челны ФУД» Айрат Бадертдинов. - Наша компания на выставке впервые, поэтому для нас это очень полезный и интересный опыт.

В рамках RUSSIA HALAL EXPO компании презентовали свою продукцию и провели мастер-классы.

Напоминаем, что IX Международный экономический саммит «Россия-Исламский Мир: KazanSummit 2017» проходит в Казани с 18 по 21 мая.