Перед судом предстал 35-летний житель Татарстана, который обвиняется в телефонном мошенничестве.

26 октября 2015 года злоумышленник позвонил незнакомой женщине, назвался ее сыном и сообщил, что неизвестные удерживают его в машине. Для освобождения необходимо заплатить 15 тыс. рублей.

Обеспокоенная женщина отдала таксисту 12 тыс. рублей, которого заранее подговорил Кириллов. Как сообщает Прокуратура РТ, суд назначил Кириллову 2 года и 8 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.