В эту субботу в 9 утра на берегу озера Изумрудное (Карьер), которое находится неподалеку от поселка Юдино, пройдет экологическая акция, сообщается на сайте мэрии Казани.
В субботнике будут участвовать активные жители Кировского и Московского районов и сотрудники районной администрации. Планируется убрать мусор с береговой территории. Благоустройством пляжа перед открытием купального сезона будет заниматься подрядная организация в положенные сроки. Напомним, озеро Изумрудное появилось на месте разработки песчаного карьера.
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