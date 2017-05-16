В отдел полиции Казани поступило сообщение от мужчины, который сообщил, что неизвестный напал на него и похитил личные вещи на сумму 42 тыс. рублей.

Как оказалось, злоумышленник и потерпевший познакомились в одном из увеселительных заведений Казани. Далее новые знакомые отправились на машине в другое ночное заведение города. Выйдя из такси, мужчина накинулся на потерпевшего и отобрал личные вещи, среди которых часы, телефон, ботинки, цепочки. Затем злоумышленник сел обратно в машину и уехал.

По подозрению в преступлении сотрудники полиции задержали 28-летнего казанца. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по РТ.