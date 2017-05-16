В Казани состоялось выездное заседание Ученого совета КГМА.

На нем собрались главные врачи ведущих клиник республики. Они обсудили проблемы качества оказания медицинской помощи в первичном звене. За два года татарстанские поликлиники преобразятся: от открытой зоны без преград вместо регистратуры до мягких диванчиков, телевизоров в коридорах и отсутствия очередей. Будут не просто отремонтированы стены, но и изменится внутренняя работа учреждений.

Появятся централизованное картохранилище, служба дежурного врача, медицинский пост. Все эти меры призваны, наконец-таки, улучшить ситуацию в поликлиниках. Осталось лишь немного подождать.