19 мая с 10 до 12 часов дня на реке Казанке пройдет экологическая акция по очистке дна реки и прибрежной зоны от мусора.

Это уже не первая акция регионального отделения Русского географического общества в РТ и Министерства экологии и природных ресурсов РТ. Завтра водолазы и волонтеры будут очищать от мусора дно Казанки и прибрежную зону пляжа «Нижнее Заречье», который расположен на пересечении улиц Бугринская и Пролетарская. Присоединиться к доброму делу может каждый!

Далее эти акции будут продолжены на других водоемах Казани, Набережных Челнов, Чистополя и Зеленодольска. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения Русского географического общества в РТ.