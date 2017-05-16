В работе над этим сборником приняли участие более 80 ученых и практиков. В книгу вошли материалы круглого стола на эту актуальную для всего мира тему. Экспертами выступили аграрии, экологи, юристы. Издание готовилось 
под патронажем Правительства Республики Татарстан. 

Сборник будет направлен в Продовольственную и сельскохозяйственную организацию Объединенных Наций (ФАО), федеральные органы государственной власти, научно-исследовательские учреждения.