Сегодня, 18 мая, в рамках программы VIII Международного экономического саммита «Россия – Исламский мир: KazanSummit 2017» состоится презентации научного сборника «Аграрная политика государства в сфере импортозамещения и обеспечения продовольственной безопасности: экономикоправовой аспект».

В работе над этим сборником приняли участие более 80 ученых и практиков. В книгу вошли материалы круглого стола на эту актуальную для всего мира тему. Экспертами выступили аграрии, экологи, юристы. Издание готовилось

под патронажем Правительства Республики Татарстан.

Сборник будет направлен в Продовольственную и сельскохозяйственную организацию Объединенных Наций (ФАО), федеральные органы государственной власти, научно-исследовательские учреждения.