Услуги направлены на покрытие кассового разрыва, возникающего у татарстанских товаропроизводителей при работе с торговыми сетями.
«Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан» запустит услуги факторинга. Это новое направление поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства, пострадавших от отзыва лицензии у ПAO «Татфондбанк» и ПAO «Интехбанк», сообщает пресс-служба Минэкономики РТ. Факторинг будет предоставлять как с регрессом, так и без рerpecca. Максимальный срок отсрочки платежа составит до 180 дней.
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