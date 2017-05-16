Сегодня школы Приволжского и Советского районов Казани будут принимать гостей – участников III Всемирные игры юных соотечественников, которые проходят в нашем городе.

Напомним, в Играх юных соотечественников принимают участие около 600 детей из 46 стран мира. В программе игр – соревнования по баскетболу, мини-футболу, волейболу, шахматам, настольному теннису и плаванию.

Как сообщает информационный центр ТРО ВПП «Единая Россия», для ребят организована большая, разнообразная культурно-образовательная программа, чтобы они смогли лучше познакомиться и пообщаться друг с другом. Этому будет способствовать и проект «Визита дружбы» в казанские школы.