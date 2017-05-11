Овен

Будет много новой информации, произойдет несколько интересных событий. Вам нужно быть в курсе всего происходящего, чтобы принять верное решение. Не исключено, что будете вовлечены в проблемы другого человека. Возникнет желание возобновить отношения с родственниками.



Телец

Ваши действия будут скованы данными ранее обязательствами. Возможно, вы найдете то, что давно потеряли. Не исключен возврат давнего долга. Заинтересуетесь вопросами укрепления здоровья, чтобы накопить энергию и лучше использовать возможности организма.



Близнецы

Будьте смелее в своих мечтаниях, не бойтесь рисковать - звезды вам сейчас благоволят. Вполне вероятна бескорыстная помощь со стороны ваших коллег. Старайтесь не бывать в людных местах, чтобы не попасть в неприятную ситуацию

и не лишиться дорогой вам вещи.



Рак

Сейчас, чтобы добиться своего, вам придется маневрировать, поскольку с ходу решить сложный вопрос не удастся. На вашем пути не исключена преграда, поэтому потребуется оригинальное решение. В результате удастся изменить ход событий. Это касается и отношений в семье.



Лев

Возможен неожиданный поворот в текущих делах. Поэтому вам придется срочно решать множество вопросов, связанных с разными сферами вашей жизни. Увы, в связи с этим не исключено противодействие окружающих, вполне вероятно их нежелание пойти вам навстречу.



Дева

Готовьтесь к активным и смелым поступкам при решении сложных профессиональных задач. Причем даже вы сами будете удивляться своим действиям в запутанной ситуации. Следует предпринять продуманные шаги, чтобы возвратить то, что вам положено по закону.



Весы

Возможно, вы сыграете главную роль в разрешении семейного конфликта. Вас поддержит и ваша вторая половинка, в результате супружеские отношения только укрепятся. Контакты с окружающими дадут вам не только много полезной информации, но и бесценный опыт.



Скорпион

Вам нужно поднять свой жизненный тонус! Задумайтесь о правильном питании и распорядке дня. Не исключено напряжение в отношениях семейных - возможно, кто-то что-то скрывает. Не исключено, что дружеское времяпрепровождение с коллегой расценят как служебный роман.



Стрелец

На работе вы удивите друзей-коллег оригинальными идеями и своей работоспособностью. В отношениях супругов не исключена новизна, усилится ваша эмоциональная привязанность. Влюбленные же начнут подготовку

к самому волнительному дню своей жизни.



Козерог

Несмотря на то что вам придется заниматься множеством дел одновременно, вы со всем успешно справитесь. Вашей деятельностью будут довольны и на работе, и дома. В связи с этим повысится и ваша самооценка. Влюбленные вдруг решат взять недолгую паузу в отношениях.



Водолей

Вы решитесь на разрыв с человеком, отношения с которым уже давно тяготят и вас, и его. Но помните, легкий флирт на работе и ни к чему не обязывающие отношения с другим ничего хорошего вам не принесут. Не исключена выгодная деловая поездка. Выходные лучше провести вне города.



Рыбы

На этой неделе вы многого добьетесь, но только совсем не по тем вопросам, по каким планировали и рассчитывали. Не исключены обнадеживающие результаты в решении материальных проблем, что улучшит атмосферу в семье. Деловые поездки окажутся затратными и длительными.