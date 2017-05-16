Аномально холодная погода сродни апрельским показателям удерживалась в Татарстане до середины мая. В холодной арктической воздушной массе в ночные часы температура воздуха приближалась к нулевой отметке, на почве отмечались заморозки.



Так называемое черемуховое похолодание в целом получилось сильным и затяжным. Холодная погода стала препятствием для опыления цветущих садов насекомыми - пчелы считают ее нелетной. Пришлось отложить высадку цветов на городских улицах и в парках, на дачных участках рассаду спасают в парниках и теплицах. А вот очаровательные соловьиные песни не умолкают - арктический воздух любви не помеха. О погоде на ближайшие дни и народных приметах второй половины мая рассказывает заслуженный метеоролог РФ Роза Шафикова.

Низкий температурный фон с осадками существенно задерживал просыхание почвы, поэтому и произошло некоторое отставание по срокам сева яровых культур и трав. Зато холодная погода сыграла и положительную роль - сдерживала развитие насекомых-вредителей.

Потепление на несколько дней принес обширный казахстанский антициклон. Южные ветры донесли-таки тепло, до выходных дней установится преимущественно сухая погода и в дневные часы температура будет чуть выше 20 градусов, а средние показатели приблизятся к климатической норме. Как и положено в мае, местами могут пройти по-летнему короткие грозовые дожди.

19 мая отмечается народный праздник Иов Горошник - пришло время сажать горох. В старину старались делать посадки после заката, чтобы птицы не увидели и не поклевали семена. Процесс сопровождался заговорами на обильный урожай, защиту от нечистой силы и худого глаза. По народному поверью всеми огородными работами в этот день лучше заниматься женщинам - тогда урожая будет больше.

В день Иова с самого утра ходили босиком по росе. Считается, что роса обладает чудодейственной силой. Малышам разрешается покувыркаться в траве: так они больше вберут здоровья и силы. Целители даже собирают росу - вымакивают ее полотенцем, выжимают в сосуд и хранят. Затем в течение года прибегают к целебной влаге при изготовлении лекарств для больных.

Иов еще и Огуречник. Примечали: «если день ясный и много росы - к хорошему урожаю огурцов», «если ночью холодно - огурцов уродится мало, а если тепло, то наоборот». Но срок посадки не указывали - в каждой местности нужно знать дату последних весенних заморозков. В Казани и пригородах - 4 июня.

И вот уже 22 мая отмечается день Николы Вешнего - весеннего, теплого, травного. Как и про Николу Зимнего, говорили, что он устанавливает погоду. Святой Николай сопровождает каждого человека во всех заботах да трудах. К нему обращались с горестями, неудачами, просьбами о помощи.

В народе он также прослыл покровителем весны - с Николы наступает апофеоз всех посадочных работ. Во-первых, 22 мая обязательно примечали погоду. Если утро было туманным да мокрым - надо было умыться росой: это гарантировало силу и здоровье, а земле - плодородие. На Вешнего Николу конюхи гнали лошадей в поля и служили молебны, чтобы святой угодник уберег коней от медведей и волков, даровал здоровье табунам.

Кстати, в старину считалось, что в Николин день был последний срок посадки картофеля. К этому моменту и овес уже должен был быть посеян, иначе также никакого урожая он не даст. Следили за началом цветения ольхи - сигнал сеять гречиху.

Но самое желанное в этот день: «если дождь на поля прольется - быть богатому урожаю». А вот окончательного тепла на предстоящую неделю пока не видно...