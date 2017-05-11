Мой отец Василий Герасимович Зайцев родился в 1909 году в деревне Серда Пестречинского района. Про этот случай он рассказал мне, когда я еще был подростком.

В деревне Ковали он строил одному зажиточному мельнику новый дом. И был у них договор, что часть заказчик оплатит натурой, а именно - жеребенком от лошади хорошей породы вороной масти, а часть - деньгами. На том и порешили.

После окончания строительства отец получил деньги и жеребенка. Был он черной масти и очень шустрый, чем пришелся по душе моему родителю. В нашей конюшне жеребенку было приготовлено отдельное стойло, кормили его исключительно овсом, а поили только холодной колодезной водой - так наказывал прежний хозяин.

Отцовский питомец рос быстро, набирал вес, был резвым и все время норовил укусить, когда кто-нибудь пытался его погладить. Через полгода он превратился в красивого, статного вороного коня, и отец дал ему кличку Грозный.

Отец смастерил тарантас на полозьях, купил новую сбрую, покрасил дугу в красный цвет, закрепил колокольчик, в гриву коня вплел красные ленты. В кибитку-тарантас он бросил одеяло и тулуп, чтобы зимой во время езды было тепло. Тогда это было новомодно, и коня у отца просили с этим убранством, чтобы привозить жениха и невесту.

Однажды бывший хозяин Грозного пригласил батю в гости. Моя мама была беременна, отец уехал один. Было это в студеном, метельном феврале. Мельник хорошо встретил гостя, организовал отменное застолье. Отец тогда крепко поднабрался, и все думали, что он заночует. Но родитель мой заупрямился и отправился домой, мол, жена будет беспокоиться.

На половине пути внезапно разыгралась вьюга, настолько сильная, что папа заблудился. Всюду снег, глаза слепит, ничего не видно. Тогда отец вышел из тарантаса, подошел к коню и стал ему объяснять, как человеку: мол, попали мы с тобой в переделку, выводи, родной, к дому. А сам забрался обратно, надел тулуп, укрылся одеялом.

Грозный развернулся и пошел по снегу туда, куда вело его чутье. К вечеру конь ударил копытом в ворота и заржал. Ему тут же ответил лаем дворняга Шарик. Так Грозный спас хозяина от верной гибели.

После этого случая вороной конь прославился. Весть о том, что Грозный спас хозяина, облетела всю округу. Люди приезжали посмотреть на него, полюбоваться. Нашелся и покупатель, который сулил отцу за коня большие деньги. Папа, конечно же, отказал ему. Но мужчина был настырным, решил взять хозяина Грозного измором - чуть ли не каждые полгода приезжал и просил продать ему коня. После четвертого раза отец заломил баснословную цену в надежде, что покупатель отстанет.

Но нет, тот сразу же согласился и обещал на следующий день приехать с деньгами.

Отец был человеком слова, поэтому отказать уже не смог. Утром приехал покупатель, отдал все деньги. Батя положил их в карман и пошел к коню. Обнял Грозного за шею и начал объяснять, почему его продает. Когда папа поднял голову и заглянул в глаза Грозному, он увидел, что тот плачет. Слезы текли у коня ручьем, как у человека!

- Меня словно кувалдой огрели по голове, - признался он мне. - Ну к лешему эту демагогию! Тут же снял уздечку, похлопал коня по крупу, отправил его обратно в стойло. И все деньги до копеечки вернул тому мужику. Друзья не продаются.

Несостоявшуюся сделку отец отметил вместе с соседскими мужиками. А я, когда подрос, унаследовал от отца силу характера и понимание, что такое совесть.