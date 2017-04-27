С приходом весны все кругом цветет, в воздухе витают приятные ароматы, солнышко греет… Однако для многих все эти весенние радости оборачиваются настоящим кошмаром в виде непрекращающегося насморка, чихания, слезотечения, зуда. Все дело в поллинозе, или так называемой сезонной аллергии на цветение. Как спастись от неприятного недуга? Об этом «КВ» расска-зывает врач аллер-голог-иммунолог ООО ЛДЦ «Казан-ская клиника» Елена Ахметзянова.

- Елена Андреевна, в чем причина весенней аллергии?

- Одной из главных причин весеннего поллиноза является пыльца цветущих растений. К сильным аллергенам относятся акация, черемуха, ольха, береза, орешник. В основном весенней аллергией страдают люди с ослабленным иммунитетом, часто подвергающиеся стрессам, имеющие неполноценное питание, перенесшие операции и тяжелые заболевания. Интересно, что в большинстве случаев это жители крупных мегаполисов.

- Как не перепутать симптомы аллергии с признаками других заболеваний?

- Чаще всего весенняя аллергия проявляется непрекращающимся насморком, першением в горле, чиханием, покраснением глаз, сыпью на теле, зудом, слезотечением, повышением температуры тела. К этому списку добавляется потеря аппетита, снижение работоспособности, общая слабость, повышенная утомляемость, раздражительность. В редких случаях болезнь сопровождается мучительным кашлем, крапивницей и отеком Квинке. Опасность заключается в том, что образовавшаяся во время аллергии нагрузка на организм может спровоцировать заболевания других органов - сердца, легких и т. д.

- Как лечится поллиноз?

- Не стоит заниматься самолечением, результат может оказаться непредсказуемым. Если вы заметили у себя первые симптомы поллиноза, лучше не откладывать визит к аллергологу. Весенняя аллергия - не только неприятное, но и достаточно опасное состояние, которое требует максимально внимательного и ответственного подхода.

- Как защитить себя от весенней аллергии или хотя бы облегчить ее симптомы?

- Главная рекомендация - исключить контакт с аллергеном. Например, временно уехать туда, где растение-аллерген уже отцвело или не растет. Дома старайтесь как можно чаще проводить влажную уборку, на окно повесьте марлевую ткань и периодически сбрызгивайте ее водой. Не забывайте проветривать помещения, лучше всего делать это после дождя. Помните, что ковры и тяжелые тканевые изделия накапливают пыль, поэтому нежелательно их вешать на стены или стелить на пол. Наконец, в период лечения следует избегать контактов с косметикой, бытовой химией, лакокрасочными изделиями.