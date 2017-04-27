Рекламные ролики не перестают заманивать покупателей вкусными и полезными йогуртами. Стройные улыбчивые девушки с экрана телевизора то и дело повторяют нам, что эти напитки помогают похудеть, нормализовать работу кишечника, стать здоровее.

А так ли это на самом деле? Об этом «КВ» рассказал доктор медицинских наук, главный внештатный гастроэнтеролог Минздрава РТ, завкафедрой госпитальной и поликлинической терапии КГМА Минздрава России, председатель Общества гастроэнтерологов РТ, профессор Рафик Сайфутдинов.







- Изучите внимательно упаковку йогурта. Уверен, вы обнаружите надпись «йогурт со вкусом»… вишни, черешни, яблока, чего угодно. Вот это «со вкусом» означает, что самих фруктов и ягод там нет, лишь химические добавки. Теперь почитайте состав йогурта. Вы увидите, что в нем есть фруктовые наполнители, стабилизаторы, красители, ароматизаторы, лимонная кислота, сахар.

- Чем опасно все то, что вы перечислили?

- В питьевых йогуртах часто встречается такая пищевая добавка, как Е1442, которая применяется в качестве стабилизатора. Это генетически модифицированный кукурузный или картофельный крахмал. Он отлично поддается заморозке, разморозке, растворяется в воде. Эта добавка ценится производителями, ее используют в кисломолочных продуктах, мороженом, десертах, кетчупах, майонезах.

По официальным источникам, такая добавка не наносит вреда организму, однако любая химия отторгается нами. Кто проверил, что она не скажется в будущем на состоянии поджелудочной железы? Результат воздействия подобных йогуртов мы увидим через несколько десятков лет. Они рекламируются как исключительно натуральные, полезные продукты, но это не так. Производители умалчивают, лукавят и намеренно вводят потребителей в заблуждение красивыми фразами и красочными упаковками. В настоящем йогурте просто не должно быть ни красителей, ни ароматизаторов. А это уже невыгодно для многих.

- А правда, что в йогуртах есть чудо-бактерии?

- Это бактерии, которые везде рекламируются, они присутствуют и в других молочных продуктах. У йогуртов срок хранения больше месяца. Как это возможно? Как могут микроорганизмы даже хотя бы две недели храниться в герметически закрытой банке? Например, человека сажают в запертую комнату с едой, водой и без туалета. Представьте, что там будет твориться. То же самое происходит в такой банке йогурта. Добавляются мощнейшие консерванты, красители, подсластители. То, что йогурт помогает «хорошим» бактериям победить «плохих», - отлично продуманный рекламный трюк, который используется для увеличения продаж.

- Какие молочные продукты тогда полезны?

- Полезными молочными продуктами являются катык, кефир, ацидофилин, мацони, айран, кумыс. Последний известен еще с глубокой древности. Он действительно полезен для желудка, повышает содержание гемоглобина в крови, обладает бактерицидными свойствами, повышает сопротивляемость организма к инфекциям, улучшает обмен веществ. Кумыс является кладезем активных веществ, витаминов, минералов. В военные годы, когда не хватало лекарств, именно этим напитком обрабатывали гнойные раны солдат.