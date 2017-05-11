Сыну 15 лет. Он узнал, если работать на каникулах, то на его пенсионный счет работодатель будет перечислять взносы. И сразу же загорелся идеей начать копить на пенсию. Что для этого необходимо сделать?

Марзия

Специалисты управления Пенсионного фонда России в Московском районе г. Казани напомнили, для работы во время летних каникул школьникам и студентам необходимо иметь страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования.

В страховом свидетельстве отражен страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС). Сегодня СНИЛС - основной идентификатор прав граждан в системах обязательного пенсионного и медицинского страхования. Так что в летний период подростки могут не только заработать, но и начать копить на пенсию.

На СНИЛС отражается информация о страховых взносах и стаже, которая представляется работодателем на сотрудника. Эти взносы в последующем будут учитываться при назначении пенсии. Чем больше взносов перечислено за всю трудовую деятельность, тем выше будет размер пенсии. Вот почему так важно даже на небольшой промежуток времени, такой как летние каникулы, трудоустраиваться официально.

Если школьник или студент не имеет страхового свидетельства и достиг возраста 14 лет, он может самостоятельно открыть СНИЛС. Для этого надо обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда по месту жительства. Кроме этого, документ можно оформить и на первом рабочем месте. В этом случае работодатель в течение двух недель после заключения трудового договора направляет в территориальный орган ПФР анкету застрахованного лица, а ПФР в течение трех недель открывает лицевой счет и оформляет страховое свидетельство.