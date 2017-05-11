Устраивался на работу в одну фирму. Руководитель сразу сказал, что часть зарплаты будет выдавать в конверте. Подумал и решил искать другое место работы. Скажите, как узнать, честен ли работодатель со своими работниками, полностью ли он перечисляет за них страховые взносы в Пенсионный фонд?

Василий

Как ответила заместитель начальника управления Пенсионного фонда России в Ново-Савиновском районе г. Казани Н.Богомазова, многие люди о минусах получения заработной платы в конверте предпочитают не задумываться. Они соглашаются на любые условия работодателя, лишь бы платили. Это большая ошибка, ведь если в официальных документах, под которыми сотрудник ставит свою подпись, указана сумма, равная минимальному размеру оплаты труда, то будущая пенсия, оплата больничных листов и многие другие социально значимые выплаты будут соответствующими.

Пренебрежение официальным оформлением скажется и при увольнении или сокращении, так как сотрудник не сможет рассчитывать на выплаты, предусмотренные трудовым договором.

Для того чтобы такой ситуации не возникло, начинать бороться за свои права, закрепленные Конституцией Российской Федерации, необходимо уже сегодня, а не тогда, когда вы останетесь наедине с маленькой пенсией.

Узнать о добросовестности своего работодателя вы можете:

- через Единый портал государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru;

- в территориальном органе Пенсионного фонда;

- через МФЦ.