10 февраля 2017 года мне исполнилось 60 лет. Все необходимые для назначения пенсии документы мой работодатель представил в Пенсионный фонд еще в марте 2015 года. Кроме этого, мне разъяснили, что за месяц до наступления 60 лет можно подать заявление для назначения пенсии. В связи с этим сразу после новогодних праздников я собирался обратиться в Пенсионный фонд, однако коллеги по работе расстроили, сказав, что с 2017 года пенсионный возраст для госслужащих увеличили. Правда ли это? И когда же у меня наступит время выхода на пенсию?

Алексей Петрович



Как ответили специалисты управления Пенсионного фонда России в Кировском районе г. Казани, действительно, в соответствии с Федеральным законом от 23.05.2016 №143-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части увеличения пенсионного возраста отдельным категориям граждан» с 1.01.2017 вступила в силу часть 1 статьи 8 Федерального закона от 28.12.2013 №400-ФЗ «О страховых пенсиях», которая предусматривает соответствующее увеличение пенсионного возраста лицам, замещающим государственные должности Российской Федерации и замещаемые на постоянной основе государственные должности субъектов Российской Федерации, замещаемые на постоянной основе муниципальные должности, должности государственной гражданской службы Российской Федерации и должности муниципальной службы.

Иными словами, в случае если на дату достижения возраста 55 лет женщинами или 60 лет мужчинами гражданин (гражданка) будет осуществлять трудовую деятельность в перечисленных выше должностях, то право на страховую пенсию будет перенесено на более поздний срок. В 2017 г. пенсионный возраст для данной категории граждан увеличивается на 6 месяцев. Таким образом, право на страховую пенсию в вашем случае наступит 10 августа 2017 г. При этом следует отметить, в случае если до 10 августа 2017 г. вы решите уволиться (перевестись) с указанных выше должностей, то право на страховую пенсию возникнет на следующий день после увольнения (перевода).