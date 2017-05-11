Я получаю пенсию по потере кормильца. Мне исполнилось 20 лет, и я поменяла паспорт. Нужно ли мне обращаться в Пенсионный фонд, чтобы внести изменения паспортных данных в свое пенсионное дело?

Аделина



Как ответили специалисты управления Пенсионного фонда России в Приволжском районе г. Казани, постановлением правительства РФ от 8.07.1997 №828 утверждено Положение о паспорте гражданина Российской Федерации, согласно пункту 1 которого паспорт гражданина Российской Федерации является основным документом, удостоверяющим личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 36 Правил выплаты пенсий, осуществления контроля за их выплатой, проведения проверок документов, необходимых для их выплаты, начисления за текущий месяц сумм пенсии в случае назначения пенсии другого вида либо в случае назначения другой пенсии в соответствии с законодательством Российской Федерации, определения излишне выплаченных сумм пенсии, утвержденных приказом Минтруда и социальной защиты РФ от 17.11.2014 №885н, доставка пенсии производится при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

Согласно п. 7 указанного выше положения от 8.07.1997 №828 срок действия паспорта гражданина РФ составляет:

- от 14 лет до достижения 20-летнего возраста;

- от 20 лет до достижения 45-летнего возраста;

- от 45 лет - бессрочно.

По достижении гражданином 20-летнего (за исключением военнослужащих, проходящих службу по призыву) и 45-летнего возраста паспорт подлежит замене.

По паспорту гражданина Российской Федерации с истекшим сроком действия (после достижения 20-летнего и 45-летнего возраста), оформленному на бланках, изготовленных по образцу и описанию паспорта гражданина Российской

Федерации, и утвержденному постановлением правительства РФ от 8.07.1997 №828, доставка (выдача) пенсии доставочными организациями не производится. В случае изменения паспортных данных гражданин, получатель пенсии или иных социальных выплат, должен оповестить Пенсионный фонд об этих изменениях.