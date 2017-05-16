Волейболисты казанского «Зенита» в этом сезоне уверенно прошли всю дистанцию, которая включала в себя розыгрыш Суперкубка России, Кубка России, Лиги европейских чемпионов и, наконец, чемпионата России.

Во всех турнирах казанцы не проиграли ни одного матча, что само по себе рекорд, который еще не скоро будет побит. Вернее, повторен - побить его невозможно. Об этом пишут каждый раз после очередной победы на любом турнире, но побед много не бывает.

Так, если рассматривать матч за Суперкубок, который проходил в зачет чемпионата России, то одна игра сама по себе ничего не решает. Вот только сыграть в таком матче может лишь выдающийся клуб, так что и этот трофей, первый в прошедшем сезоне, нельзя недооценивать.

А далее пошла битва на два фронта - матчи чемпионата России чередовались с матчами в Лиге европейских чемпионов. И в каждом поединке «Зенит» становился для соперника дополнительным раздражителем - проиграть вечному чемпиону было не зазорно, а вот победа над клубом из Казани становилась неким бонусом, маркой качества.

Но побед этих у соперников так и не случилось. В чемпионате России «Зенит» шел к своей новой вершине, в Лиге европейских чемпионов уверенно прошел групповой этап.

Тут подоспел и Кубок России, который дружина Владимира Алекно также уверенно выиграла: взаимозаменяемость была в команде сверхвысокой. И еще один трофей стал тому достойным подтверждением.

В этом сезоне казанский клуб был основательно укомплектован. Так, впрочем, можно было сказать и про каждый сезон клуба. Причем усиливался «Зенит» всегда точечно - игрок подбирался согласно его качеству на конкретную позицию. В межсезонье ушли Спиридонов и Полетаев. Но влился в коллектив Вольвич, и сразу же появился баланс на блоке в помощь Ащеву.

Александр Бутько как-то заметил: когда у «Зенита» идет подача, переиграть эту команду просто невозможно.

Вот и в минувшем сезоне на подаче у «Зенита» многое получалось. Причем если Андерсон, Михайлов и Леон больше упирали на силовую подачу, то и Вольвич, и Гуцалюк, и Кобзарь, и Бутько могли подать как планер, так и силовую подачу, что значительно расширяло диапазон возможностей в атаке. А соперника это просто выбивало из колеи.

В нападении и на блоке у «Зенита» уже давно все в порядке, так что уповать оставалось лишь на прием. Здесь порой у казанцев возникали сложности. Соперники искали на приеме Леона, но Вильфредо за нынешний год значительно подтянул этот компонент и теперь был вдвойне опасен. А уж его удары поверх блока и силовые подачи не раз решали сложные розыгрыши мяча в ответственные моменты.

«Зенит» никогда не боялся экспериментировать. И в прошедшем сезоне Владимир Алекно стал привлекать для ведения матчей опытного Алексея Вербова к тренерской работе.

Причем Вербов часто был не просто играющим тренером, а вел игру, не принимая в ней участия в качестве игрока, то есть старательно применял свои наработки на практике в амбициозной и престижной команде. Многие сочли этот эксперимент удачным, но не сам Вербов. Алексей высказался в том ключе, что надеялся получить предложение от топового клуба, чтобы начать свою тренерскую карьеру. Но достойных предложений не последовало, так что Вербов решил на время прекратить практику тренерской работы и сосредоточиться на карьере игрока, благо сил и опыта ему хватает.

В Риме казанский «Зенит» уверенно выиграл свою четвертую подряд (и пятую в целом) Лигу европейских чемпионов. Звучит это вполне обыденно, но ведь выиграл-то «Зенит» не у кого-нибудь, а у лучших команд Европы. Увы, по пути в Рим казанцам пришлось не пустить туда «Белогорье» - клуб с большими традициями и амбициями. И не вина «Белогорья», что на сегодняшний день казанский клуб мощнее.

Причем на этом турнире волжане забрали и едва ли не все индивидуальные призы, за что им отдельная честь и хвала.

Но впереди был еще «Финал шести» чемпионата России, и этот трофей получался чуть ли не самым ценным в сезоне. И не только потому, что турнир завершался позже других.

И вот в первом же матче группового этапа в Москве дружина Алекно по ходу встречи с новосибирским «Локомотивом» уступила в двух первых сетах подряд и как никогда была близка к первому поражению в сезоне.

Однако и здесь «Зенит» проявил волю к победе, хотя поражение вряд ли лишило бы команду выхода в полуфинал. Но наши парни выиграли 3:2, а затем последовательно переиграли «Газпром-Югру» и все то же «Белогорье» с одинаковым счетом 3:0. По сути, за короткий промежуток времени «Зенит» переиграл практически все лучшие команды и Европы, и России, так что в финале предстояло серьезно отнестись к московскому «Динамо», которое на правах хозяина «Финала шести» настраивалось дать бой Казани.

Увы, не получилось. «Зенит» не просто идеально настроился на финал - команда подошла к главному матчу года почти в идеальном физическом состоянии.

Хозяева брали тайм-аут за тайм-аутом, но волжане упрямо гнули свою линию. И бело-голубым ничего не оставалось, как признать свое поражение в трех партиях. Так «Зенит» в восьмой раз подряд (всего - в девятый) стал чемпионом России по волейболу. И справедливо был награжден не только медалями, но и благодарностью и ценными призами от руководства Татарстана.

Костяк команды в клубе намерены сохранить. Остается работать и главный тренер Владимир Алекно, его контракт в силе как минимум один год.

Так что вперед, к новым победам! Побед много не бывает.