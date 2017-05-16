Во всех турнирах казанцы не проиграли ни одного матча, что само по себе рекорд, который еще не скоро будет побит. Вернее, повторен - побить его невозможно. Об этом пишут каждый раз после очередной победы на любом турнире, но побед много не бывает.

Так, если рассматривать матч за Суперкубок, который проходил в зачет чемпионата России, то одна игра сама по себе ничего не решает. Вот только сыграть в таком матче может лишь выдающийся клуб, так что и этот трофей, первый в прошедшем сезоне, нельзя недооценивать.

А далее пошла битва на два фронта - матчи чемпионата России чередовались с матчами в Лиге европейских чемпионов. И в каждом поединке «Зенит» становился для соперника дополнительным раздражителем - проиграть вечному чемпиону было не зазорно, а вот победа над клубом из Казани становилась неким бонусом, маркой качества.

Но побед этих у соперников так и не случилось. В чемпионате России «Зенит» шел к своей новой вершине, в Лиге европейских чемпионов уверенно прошел групповой этап.

Тут подоспел и Кубок России, который дружина Владимира Алекно также уверенно выиграла: взаимозаменяемость была в команде сверхвысокой. И еще один трофей стал тому достойным подтверждением.

В этом сезоне казанский клуб был основательно укомплектован. Так, впрочем, можно было сказать и про каждый сезон клуба. Причем усиливался «Зенит» всегда точечно - игрок подбирался согласно его качеству на конкретную позицию. В межсезонье ушли Спиридонов и Полетаев. Но влился в коллектив Вольвич, и сразу же появился баланс на блоке в помощь Ащеву.

Александр Бутько как-то заметил: когда у «Зенита» идет подача, переиграть эту команду просто невозможно.
Вот и в минувшем сезоне на подаче у «Зенита» многое получалось. Причем если Андерсон, Михайлов и Леон больше упирали на силовую подачу, то и Вольвич, и Гуцалюк, и Кобзарь, и Бутько могли подать как планер, так и силовую подачу, что значительно расширяло диапазон возможностей в атаке. А соперника это просто выбивало из колеи.

В нападении и на блоке у «Зенита» уже давно все в порядке, так что уповать оставалось лишь на прием. Здесь порой у казанцев возникали сложности. Соперники искали на приеме Леона, но Вильфредо за нынешний год значительно подтянул этот компонент и теперь был вдвойне опасен. А уж его удары поверх блока и силовые подачи не раз решали сложные розыгрыши мяча в ответственные моменты.
«Зенит» никогда не боялся экспериментировать. И в прошедшем сезоне Владимир Алекно стал привлекать для ведения матчей опытного Алексея Вербова к тренерской работе.

Причем Вербов часто был не просто играющим тренером, а вел игру, не принимая в ней участия в качестве игрока, то есть старательно применял свои наработки на практике в амбициозной и престижной команде. Многие сочли этот эксперимент удачным, но не сам Вербов. Алексей высказался в том ключе, что надеялся получить предложение от топового клуба, чтобы начать свою тренерскую карьеру. Но достойных предложений не последовало, так что Вербов решил на время прекратить практику тренерской работы и сосредоточиться на карьере игрока, благо сил и опыта ему хватает. 

В Риме казанский «Зенит» уверенно выиграл свою четвертую подряд (и пятую в целом) Лигу европейских чемпионов. Звучит это вполне обыденно, но ведь выиграл-то «Зенит» не у кого-нибудь, а у лучших команд Европы. Увы, по пути в Рим казанцам пришлось не пустить туда «Белогорье» - клуб с большими традициями и амбициями. И не вина «Белогорья», что на сегодняшний день казанский клуб мощнее.

Причем на этом турнире волжане забрали и едва ли не все индивидуальные призы, за что им отдельная честь и хвала. 

Но впереди был еще «Финал шести» чемпионата России, и этот трофей получался чуть ли не самым ценным в сезоне. И не только потому, что турнир завершался позже других.

И вот в первом же матче группового этапа в Москве дружина Алекно по ходу встречи с новосибирским «Локомотивом» уступила в двух первых сетах подряд и как никогда была близка к первому поражению в сезоне.
Однако и здесь «Зенит» проявил волю к победе, хотя поражение вряд ли лишило бы команду выхода в полуфинал. Но наши парни выиграли 3:2, а затем последовательно переиграли «Газпром-Югру» и все то же «Белогорье» с одинаковым счетом 3:0. По сути, за короткий промежуток времени «Зенит» переиграл практически все лучшие команды и Европы, и России, так что в финале предстояло серьезно отнестись к московскому «Динамо», которое на правах хозяина «Финала шести» настраивалось дать бой Казани.

Увы, не получилось. «Зенит» не просто идеально настроился на финал - команда подошла к главному матчу года почти в идеальном физическом состоянии.

Хозяева брали тайм-аут за тайм-аутом, но волжане упрямо гнули свою линию. И бело-голубым ничего не оставалось, как признать свое поражение в трех партиях. Так «Зенит» в восьмой раз подряд (всего - в девятый) стал чемпионом России по волейболу. И справедливо был награжден не только медалями, но и благодарностью и ценными призами от руководства Татарстана.

Костяк команды в клубе намерены сохранить. Остается работать и главный тренер Владимир Алекно, его контракт в силе как минимум один год.
Так что вперед, к новым победам! Побед много не бывает.