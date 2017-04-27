Несмотря на не самую лучшую погоду, дачный сезон уже открыт. Татарстанцы активно перемещаются за город, занимаются садово-огородными работами и просто отдыхают на свежем воздухе. Однако радости дачного отдыха могут обернуться настоящими проблемами без правильно собранной аптечки.

Даже если вы считаете себя абсолютно здоровым человеком, в любом случае возьмите с собой ряд лекарственных препаратов. «КВ» вместе с замглавврача по медчасти МУЗ «Клиническая больница №2» кандидатом медицинских наук Зульфией Фатыховой составили список необходимых лекарств.





1. Дачный отдых зачастую сопровождается травмами, поэтому в аптечке обязательно должны быть средства для обработки ушибов, ран, ссадин, порезов, ожогов. Это перекись водорода, йод, стерильные салфетки, ватные шарики, пластыри, эластичный бинт. Не забудьте, что для вскрытия упаковки пригодятся ножницы. При повреждениях возрастает риск инфицирования, поэтому нужны антисептики, чтобы избежать воспалительного процесса. Дачные работы - труд достаточно тяжелый, в результате которого могут появиться ноющие боли в спине. На такой случай в аптечке должны быть обезболивающие мази.

2. Весной и летом возрастает риск пищевых кишечных инфекций. Поэтому важно тщательно промывать под проточной водой фрукты, овощи, ягоды, зелень. Если же расстройство кишечника настигло вас, используйте имеющиеся в аптечке противодиарейные препараты и активированный уголь.

3. Также в аптечке обязательно должны присутствовать антигистаминные препараты, которые являются отличным помощником при аллергии. Эти средства могут пригодиться при ожогах растений, укусах пчел, ос, комаров, слепней. Кстати, следует взять с собой и репелленты - средства, отпугивающие и уничтожающие насекомых.

4. Не забудьте про жаропонижающие лекарства. Температура может повыситься как после отравления, так и во время простуды, особенно когда резко меняется погода.

5. В аптечке должны быть и препараты от боли - в любой момент может заболеть голова, а также зубы, спина. При неожиданном приступе болевых ощущений обезболивающие средства становятся зачастую единственным спасением.

6. Люди с хроническими заболеваниями должны взять с собой лекарства, которые они постоянно принимают. Под рукой также необходимо иметь препараты короткого действия для купирования гипертонического криза.

Наконец, собирая дачную аптечку, внимательно прочитайте информацию о сроке годности каждого препарата и правила его хранения.

Кстати, если вы собираетесь работать в жаркую погоду, обязательно нанесите на кожу солнцезащитный крем.