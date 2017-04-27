Казалось бы, любое насекомое, посетившее растение, может стать опылителем. Для этого ему достаточно соприкоснуться с пыльцой так, чтобы она прикрепилась на тельце, и перенести ее к другому цветку. Но бабочки, жуки, шершни мало времени проводят возле цветущих растений, да и их строение не позволяет захватить большое количество пыльцы. Пчела имеет ворсистое тельце, к тому же она собирает нектар постоянно, что позволяет ей переносить цветочную пыльцу от растения к растению.

Далеко не во всех населенных пунктах есть пасеки, а территория деятельности пчелы ограниченна. Апиологи - ученые, которые изучают пчел, доказали: если участок находится на расстоянии 2,7 км от ульев, пчелы туда просто не полетят - найдут цветущие растения поближе. Оптимальный вариант - чтобы теплица находилась на расстоянии 500 - 700 м от пасеки. С каждыми 100 метрами отдаления посещаемость уменьшается на 3 - 7%. Активность пчел снижается во время дождя и сильного ветра, а также при температуре ниже 12 и выше 35°С.

Если в саду не слышно жужжания работающих насекомых, нужно принимать срочные меры. Мы не будем советовать заводить собственную пасеку - дело это сложное, требующее определенных навыков и специального оборудования. Наша цель - приманить насекомых, а как это сделать, подскажет природа.

Растения привлекают насекомых ярким цветом, особым ароматом, богатым содержанием сахаров в нектаре. Давайте пойдем тем же путем!
Самый простой способ - посадить цветущие растения с сильным ароматом - кусты сирени, куртинки ромашки, клумбы с эхинацеей и астрами, найти место для гречихи, бораго и зонтичных культур.

Некоторые садоводы специально собирают цветки растений, урожайность которых хотят повысить, смешивают их с сахарным сиропом и утром выставляют на видное место. Когда пчелы распробуют угощение, его убирают, и пчелам приходится «идти по следу» - искать растения с тем же ароматом. В приманку неплохо добавить несколько капель эфирного масла - мятного или анисового. Впрочем, можно поэкспериментировать и с другими ароматами.

Особая проблема - привлечение пчел в теплицы и парники. Чтобы насекомым было легче попасть в укрытие, необходимо обустроить больше окон, дверей, форточек, которые можно легко открывать и закрывать при необходимости.

Если для дезинфекции теплицы использовали химические средства, для подкормки растений применяли неорганические удобрения, а для борьбы с вредителями сильнодействующие инсектициды, то их запах может отпугнуть насекомых.

А в остальном все так же. Отличной приманкой для пчел станут посаженные в теплице цветы. В больших помещениях рекомендуют высаживать подсолнухи и даже жасмин, а для маленьких придется подобрать что-нибудь более компактное - петунии или алиссум.