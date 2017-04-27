Зацветут сады, и весенний воздух наполнится гудением пчел. Или не наполнится? К сожалению, в последнее время садоводы отмечают сокращение количества насекомых-опылителей. И как следствие - снижение урожайности многих перекрестноопыляемых культур. Какие меры можно принять, чтобы привлечь пчел, рассказывает наш постоянный консультант Ольга ЛЕУШЕВА.



Казалось бы, любое насекомое, посетившее растение, может стать опылителем. Для этого ему достаточно соприкоснуться с пыльцой так, чтобы она прикрепилась на тельце, и перенести ее к другому цветку. Но бабочки, жуки, шершни мало времени проводят возле цветущих растений, да и их строение не позволяет захватить большое количество пыльцы. Пчела имеет ворсистое тельце, к тому же она собирает нектар постоянно, что позволяет ей переносить цветочную пыльцу от растения к растению.

Далеко не во всех населенных пунктах есть пасеки, а территория деятельности пчелы ограниченна. Апиологи - ученые, которые изучают пчел, доказали: если участок находится на расстоянии 2,7 км от ульев, пчелы туда просто не полетят - найдут цветущие растения поближе. Оптимальный вариант - чтобы теплица находилась на расстоянии 500 - 700 м от пасеки. С каждыми 100 метрами отдаления посещаемость уменьшается на 3 - 7%. Активность пчел снижается во время дождя и сильного ветра, а также при температуре ниже 12 и выше 35°С.

Если в саду не слышно жужжания работающих насекомых, нужно принимать срочные меры. Мы не будем советовать заводить собственную пасеку - дело это сложное, требующее определенных навыков и специального оборудования. Наша цель - приманить насекомых, а как это сделать, подскажет природа.

Растения привлекают насекомых ярким цветом, особым ароматом, богатым содержанием сахаров в нектаре. Давайте пойдем тем же путем!

Самый простой способ - посадить цветущие растения с сильным ароматом - кусты сирени, куртинки ромашки, клумбы с эхинацеей и астрами, найти место для гречихи, бораго и зонтичных культур.

Некоторые садоводы специально собирают цветки растений, урожайность которых хотят повысить, смешивают их с сахарным сиропом и утром выставляют на видное место. Когда пчелы распробуют угощение, его убирают, и пчелам приходится «идти по следу» - искать растения с тем же ароматом. В приманку неплохо добавить несколько капель эфирного масла - мятного или анисового. Впрочем, можно поэкспериментировать и с другими ароматами.

Особая проблема - привлечение пчел в теплицы и парники. Чтобы насекомым было легче попасть в укрытие, необходимо обустроить больше окон, дверей, форточек, которые можно легко открывать и закрывать при необходимости.

Если для дезинфекции теплицы использовали химические средства, для подкормки растений применяли неорганические удобрения, а для борьбы с вредителями сильнодействующие инсектициды, то их запах может отпугнуть насекомых.

А в остальном все так же. Отличной приманкой для пчел станут посаженные в теплице цветы. В больших помещениях рекомендуют высаживать подсолнухи и даже жасмин, а для маленьких придется подобрать что-нибудь более компактное - петунии или алиссум.