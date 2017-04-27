Когда градусник за окном показывает температуру выше плюс 20, очень не хочется верить в угрозу возвратных заморозков.

Но ничего не поделаешь - таков закон природы: каждый год после первых жарких дней наступает похолодание.

Если садоводы с трудом, но сдерживают себя, избегая соблазна пораньше бросить семена в землю и высадить рассаду в открытый грунт, то многолетним растениям не прикажешь. Распускаются почки деревьев и кустарников, пробиваются из-под земли всходы посеянных под зиму зеленных, лука-овсюшки, чеснока… И вдруг совсем не кстати Гидрометцентр обещает резкое похолодание. О том, что делать в такой ситуации садоводам и огородникам, рассказывает кандидат биологических наук Ольга ЛЕУШЕВА.

Каждый хозяин на своем горьком опыте познает, насколько подвержен заморозкам его участок. Сады, расположенные на склоне и продуваемые всеми ветрами, находятся в более выгодном положении. Хуже растениям на низких участках и в замкнутых котловинах. Но и их можно защитить несложными приемами.

Прежде всего следует укрепить растения изнутри, подкормив раствором сернокислого калия и суперфосфата. Подкормка повышает концентрацию клеточного сока и увеличивает сопротивляемость к подмерзанию.

При угрозе заморозков посадки утепляют любым укрывным материалом - чем плотнее материал, тем надежнее защита (тонкий можно сложить в несколько слоев). Отдельно стоящие растения укрывают колпаками из плотной бумаги или полиэтиленовой пленки. Пригодятся бутылки из-под газированных напитков - если разрезать их пополам, получатся прекрасные мини-теплички. Нужно только снять пробку с горлышка, заткнуть отверстие куском укрывного материала и проследить, чтобы листья растений не соприкасались со стенками.

Небольшие растения можно укрыть соломой. К корням тех, что повыше, толстым слоем подсыпать компост, опилки, прошлогоднюю листву.

Достаточно действенный прием для защиты от заморозков - полив. Он особенно помогает низкорослым растениям: клубнике, цветам, овощным растениям. Дело в том, что вода при замерзании отдает тепло в окружающую среду, и таким образом можно нейтрализовать действие заморозка до минус 3 - 5°C. Иногда советуют проводить полив дождеванием, но многие садоводы считают, что достаточно хорошо полить почву, а сами растения обливать ни к чему.

Чаще всего ранневесенние заморозки не причиняют сильного вреда плодовым деревьям - у них подмерзают лишь кончики листьев. Куда опаснее, когда заморозки приходятся на время цветения. Урожай под угрозой - снижение температуры до минус 2,2°C опасно для цветков, а завязавшиеся плоды поражаются уже при минус 1,1°C. Поврежденные заморозками цветки осыпаются, а из поврежденных завязей в дальнейшем развиваются деформированные плоды, часто без семени.

Не стоит торопиться сжигать весной собранный на участке мусор - он очень пригодится для защиты деревьев от заморозков. Простой, но достаточно эффективный способ дымление способен повысить температуру воздуха на 1 - 2°C. Заранее заготовленные дымовые кучи (одна на 3 - 5 взрослых дерева) разжигают, когда температура опускается до 0, и поддерживают их тление до восхода солнца. К сожалению, этот способ помогает при заморозках не ниже 1 - 3°C, затем его эффективность снижается.

Опытные садоводы знают - наступление заморозков можно предсказать. Повышение атмосферного давления, значительное понижение температуры к вечеру, безоблачное небо и полный штиль - повод бить тревогу и принимать экстренные меры!

По многолетним данным, возвратные заморозки в нашем регионе возможны даже в первых числах июня. Потепление потеплением, но расхолаживаться не стоит!