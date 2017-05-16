Согласно исследованиям социологов, в России каждый двенадцатый брак является неравным, где разница в возрасте между супругами достигает от 15 до 20 лет в пользу мужчины. С чем связана такая тенденция? Насколько устойчив данный брак? Действительно ли любви все возрасты покорны? На эти и другие вопросы отвечает гештальттерапевт, системный семейный психолог, преподаватель КГМУ Яна Карина.

- Яна Владимировна, чем руководствуются женщины, когда выбирают в мужья мужчин, которые им годятся в отцы?

- В основном данное желание преобладает у девушек в юном возрасте. Основная причина в том, что в зрелом мужчине девушки видят своего отца. К сожалению, сегодня дети воспитываются в неполных семьях, порой девочкам не хватает внимания и любви со стороны отцов, тогда это упущение они восполняют от общения со взрослыми мужчинами. Это происходит на бессознательном уровне. Мои клиентки, у которых достаточно взрослые партнеры, акцентируют свое внимание на таких качествах своего мужчины, как забота, ответственность, душевная теплота, что больше походит на личностные качества отца. Также одна из причин - созревание мозга партнеров в разное время. Психологи отмечают, что женщина в душевной зрелости опережает мужчину на 10 лет. Так, в 30 лет женщина четко знает, чего хочет от жизни, у мужчин это понимание приходит в 40 лет.

- То есть у женщин в зрелом возрасте дефицит отцовского внимания пропадает?

- Во-первых, с возрастом у женщины происходит переоценка ценностей, пропадает инфантильность, она начинает ценить в мужчине другие качества, нежели в юности. Во-вторых, большое значение имеет физиология: когда женщине 25, а мужчине 40, то оба партнера еще полны сил, хороши собой и разница в возрасте не так ощутима. Но когда женщине 40, а мужчине 60, то в таком браке женщина, как правило, начинает угасать, потому что даже визуально мужчина выглядит значительно старше, не говоря уже о разном образе жизни и предпочтениях партнеров.

- Можно ли неравный брак назвать крепче традиционного, где супруги примерно одного возраста?

- Когда пара находится примерно в одинаковом возрасте, тогда у обоих партнеров есть стереотипные представления о семье, идеальных отношениях, и живут они в некой иллюзии. А когда кто-то из партнеров старше, то он может в силу жизненного опыта проявлять выдержку, терпение, мудрость по отношению к своей второй половинке. И конфликтов в таких семьях меньше.

- Что может стать причиной распада брака, где разница между супругами велика?

- Если обоих партнеров разница в возрасте не смущает, то все хорошо. Люди всегда найдут, за что осудить: в 20 лет вышла замуж - рано, в 30 лет родила - поздно... Основная проблема - это порицание общества и непонимание со стороны близких людей. Поэтому, решаясь на такой брак, нужно быть готовым к негативной реакции со стороны общества и по возможности ограничить общение с теми, кто против вашего союза. Также проблема - это прошлый опыт одного из партнеров. Чаще всего именно женщина не готова принять ребенка мужа от первого брака, ревнуя мужчину к бывшей жене. Мужчина же, напротив, лояльнее относится к прошлому своей избранницы.