На днях мне позвонила родственница и попросила присмотреть за ее квартирой на время турпоездки. Оказывается, она купила горящую путевку. Конечно, выполню ее просьбу, хотя это неожиданное событие осложнило мне жизнь. Родственница живет в другом районе города и вдобавок держит собаку…



Как тут не скажешь: заранее планируйте свои туристические путешествия! Я каждый год езжу на курорты южных стран и заблаговременно готовлюсь к этому. По опыту знаю: к отдыху тоже надо подходить серьезно. И здесь хочу дать несколько советов тем казанцам, которые решили провести свой отпуск за рубежом. Скоро лето, друзья!

Если вы планируете туристическую поездку, то первым делом посетите поликлинику и проверьте состояние своего здоровья. Хорошо ли перенесете длительный полет на самолете и резкую смену климата? Об этом тоже посоветуйтесь с врачом. Помните: ваше путешествие получится веселым, а отдых полноценным, если вы будете здоровым!

Итак, вы уверены в себе. Проверьте свои документы - они должны быть в полном порядке. Конечно же, у вас не должно быть проблем с уплатой налогов и другими видами выплат. Также, чтобы не портить себе отдых, изучите правила поведения туристов в той стране, куда вы собираетесь ехать. Знаете же - в чужой монастырь со своими правилами не ходят. По возвращении домой вам наверняка захочется взять с собой как можно больше разнообразных сувениров и гостинцев. А чтобы избежать конфуза на таможне, заранее узнайте, что и в каком количестве разрешено вывозить из страны, в которую вы собираетесь.

Вы уже решили, где отдыхать. Да, это сугубо личное дело. Но все же решусь дать вам один совет. В последние годы я езжу в европейские страны, где есть море и возможность посетить старинные города. Очень интересно видеть непривычную архитектуру, а также произведения выдающихся художников. Но в разгар сезона улицы, площади, музеи популярных городов заполняются туристами. Поэтому туда лучше ехать в начале сезона. Познание любит тишину.

Что же взять с собой? Этот вопрос тоже надо тщательно продумать. Подготовьте одежду, купальные костюмы. Я люблю подводное плавание, поэтому беру с собой ласты и другие приспособления. Конечно, все это можно купить на месте, но цены будут существенно выше. Сэкономленные деньги можно потратить на что-то другое, например, на экскурсии. Не забудьте взять одежду с длинными рукавами и брюки, конечно, светлых тонов. Такая одежда пригодится вам в первые же дни и поможет избежать солнечных ожогов. Южное солнце часто наказывает неопытных туристов. Вообще, советую начать загорать на восходе и на закате солнца, постепенно увеличивая время пребывания на пляже.

Не забудьте сделать еще одно дело. Заранее продумайте и решите, кому доверить квартиру на время поездки. Хорошо, если у вас есть родственники или друзья, которые согласны приглядывать за вашим жильем. Но еще лучше договориться с соседями, с которыми у вас добрые отношения. Сосед первым заметит, например, неисправности в инженерных сетях, водо-, газо-, электроснабжении и сможет быстро принять меры по их устранению. А вы спокойно будете отдыхать, зная, что запасной ключ в надежных руках.

Итак, вы подготовились к поездке и, как говорится, сидите на чемоданах. Но, быть может, смущает долгий полет на самолете. Чем же заняться в поездке? Берите в дорогу книгу. Испытанная - классическая литература. Я сам приноровился во время полетов читать романы Льва Толстого. Знаете, классик всегда интересен.