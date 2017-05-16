Для многих водителей подготовка автомобиля к лету ограничивается лишь заменой зимней резины на летнюю. Без каких еще процедур не может обойтись даже годовалая иномарка, «КВ» рассказал мастер одного из казанских автосервисов Айрат Давыдов.

Сменил колеса - отбалансируй

Многие казанцы, особенно те, что живут в частном секторе, меняют колеса сами. Зачем приезжать в автосервис, если скинуть одни колеса и поставить другие можно и рядом с домом? Обратиться к специалистам нужно хотя бы для того, чтобы отбалансировать колеса. Нарушение баланса может стать причиной быстрого износа шин, ступичного подшипника и элементов подвески. Ведь неравномерное распределение массы ведет к вибрации, которая и создает разрушительный эффект.

- Представим, что дисбаланс колес автомобиля 10 граммов. Неопытный водитель скажет: «Фи, всего-то 10 граммов». А опытный начнет вести подсчет. Если мы не разгонимся до 100 километров в час, то нагрузка на диск будет сравнима с ударами по нему молотком. Это станет серьезным испытанием для ходовой даже очень надежной машины, - объясняет мастер.



Проверяем кондиционер

Летом в жару мы не нарадуемся наличию волшебной кнопки, которая охлаждает салон автомобиля. Однако как только температура в машине становится даже выше, чем на улице, бьем тревогу. Подобная ситуация случилась и с автором этих строк. Прошлым летом, когда стояла жара, кондиционер в моем авто не выключался. Но однажды он все-таки отключился без посторонней помощи, причем в самый неподходящий момент.

- Перед тем как включить кондиционер, нужно проверить уровень хладагента. Недостаток этой жидкости ведет к износу компрессора. А когда она окончательно закончится, кондиционер попросту перестанет охлаждать. Также не лишним будет провести антибактериальную обработку. Иначе неприятный запах, схожий с запахом грязной тряпки, поселится в машине надолго. Но самое вредное - размножение бактерий на поверхности испарителя, - продолжает Давыдов.

Таким образом, проверить работу кондиционера перед летней эксплуатацией необходимо всем автовладельцам, кроме тех, у кого нет такой системы.

Масло и прочие жидкости

Даже новички знают, что масло нужно менять вовремя. Вовремя - это, как правило, раз в 15 тысяч километров. Однако в некоторых машинах делать это нужно чаще. Продлить жизнь моторного масла можно, поменяв воздушный фильтр. Этот фильтр точно так же, как и салонный, один из самых недорогих расходников.

Важно помнить об антифризе и тормозной жидкости. Летом они особенно влияют на безопасность. Если отсутствие первой приведет к перегреву двигателя, то отсутствие второй - к сжиганию тормозов. Чтобы предотвратить оба случая, стоит запомнить, что эти жидкости нужно менять в соответствии с рекомендацией завода-изготовителя.

Скрип тормозов

- С износом тормозных колодок, как правило, сталкиваются владельцы далеко не новых авто. До первых скрипов должно пройти в среднем от трех лет - это при среднем пробеге. Проверить состояние колодок можно как в автосервисах, так и самостоятельно. Среди признаков - тугое или, наоборот, слишком легкое нажатие на педаль тормоза и ее неправильное размещение - выше или ниже обычного уровня. Также о неисправности может говорить скрип, однако он случается и от попадания влаги и грязи, а еще если тормозные диски имеют уже серьезную выработку. В последнем случае достаточно подточить напильником углы тормозных накладок, и скрип исчезнет, - советует мастер Айрат Давыдов.