В России более 7,9 миллиона человек страдают хронической сердечной недостаточностью.

Это число пациентов с диагностированным заболеванием. Реальные показатели могут быть значительно выше.

16 мая в Казани состоялся конгресс Приволжского федерального округа, посвященный актуальной проблеме сердечной недостаточности. В мероприятии приняли участие президент Общества специалистов по сердечной недостаточности Юрий

Беленков, главный внештатный кардиолог Татарстана, вице-президент Российского кардиологического общества Альберт Галявич, член правления Общества специалистов по сердечной недостаточности, член правления Европейской ассоциации по сердечной недостаточности Юрий Лопатин и другие.

Специалисты отметили, что хроническая сердечная недостаточность - это не только болезнь сердца. От нее страдают все органы и системы организма. Когда сердце утрачивает способность перекачивать кровь в достаточном объеме, органы и ткани испытывают дефицит кислорода, что приводит к нарушениям в работе легких, печени, почек, отекам нижних конечностей. Основными симптомами сердечной недостаточности являются одышка, учащенное сердцебиение, быстрая утомляемость. Это первые вестники болезни, которые должны насторожить каждого и побудить обратиться к врачу. В зоне риска находятся пациенты с гипертонией, не проходящие лечение, а также люди, перенесшие инфаркт миокарда и не принимающие назначенные препараты. Наконец, с возрастом увеличивается вероятность развития сердечной недостаточности.

В Татарстане сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смертности населения. Поэтому вопрос профилактики играет особенно важную роль.

- Все высокие медицинские технологии направлены на повышение качества жизни пациента, но очень важно, чтобы человек не дошел до этих состояний. Важно сберечь здоровье. Поэтому мы говорим о пяти шагах к здоровому сердцу, - отметил министр здравоохранения Татарстана Адель Вафин.

Речь идет о контроле уровня артериального давления, который не должен превышать 140/90 мм рт. ст. Уровень сахара натощак не должен превышать 5,5 ммоль/л, уровень общего холестерина - 5,2 ммоль/л. Необходимо бороться с лишним весом.

Нормальный индекс массы тела равен от 18,5 до 24,9. Особое внимание обратите на потребление соли, суточная норма которой составляет около 3 граммов. А любимую выпечку в своем рационе постарайтесь заменить на зелень и овощи. Важно отказаться и от курения, которое приводит к утрате эластичности сосудистых стенок. Все эти меры помогут не допустить развития сердечно-сосудистых заболеваний и избежать таких осложнений, как сердечная недостаточность.

Ну и, конечно, необходимо быть приверженным лечению. Та же самая гипертония поддается контролю, если регулярно принимать назначенные лекарства. В этом случае множество осложнений обойдет пациента стороной. Благоприятные результаты операции, первые положительные эффекты после нее достаточно быстро улетучатся, если не соблюдать рекомендации врача. Особенно это касается представителей мужского пола, которые грешат низкой дисциплинированностью.