Житель Лениногорска запланировал семейную поездку в Турцию на майские праздники.

В день вылета гражданин Х. с семьей прибыл в аэропорт, однако на месте выяснилось, что мужчина ограничен в праве выезда за пределы страны. Причиной тому стал неоплаченный кредит в 20 тысяч рублей. Семья улетела без главы семейства.

Гражданин Х. погасил задолженность, представил в Лениногорский районный отдел судебных приставов квитанцию об оплате. Ограничение было снято, и 3 мая мужчина покинул страну и присоединился к своей семье.

Во избежание подобных ситуаций приставы Татарстана настоятельно рекомендуют заблаговременно уплачивать долги, а также регулярно проверять их наличие на официальном сайте службы в сервисе «Банк данных исполнительных производств».

В период с 28 апреля по 9 мая включительно в международных аэропортах «Казань» и «Бегишево» были организованы круглосуточные дежурства судебных приставов для оказания помощи гражданам, вылетающим за границу, разъяснения последствий уклонения от уплаты задолженности и порядка оплаты, консультаций по исполнительным производствам.

Так, в указанный временной период в международном аэропорту «Казань» судебными приставами в экстренном порядке было снято 12 ограничений на выезд за пределы России, сообщает пресс-служба Управления ФССП России по Республике Татарстан.

Напомним, что на сегодняшний день работа по снятию ограничений с граждан, исполнивших свои обязательства, идет в штатном режиме и после полной оплаты задолженности занимает до 5 рабочих дней.