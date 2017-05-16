На днях в интернете появилось видео, на котором видно, как стадо коров вываливают на пастбище из кузова самосвала «КАМАЗ».
Генеральный директор ООО «Агрофирма «Лениногорская» Ирек Ягафаров прокомментировал случай выгрузки коров в татарстанском селе Старый Кувак.
- Это шокирующее обращение с животными, - отметил Ирек Ягафаров. - 11 мая была проведена проверка обстоятельств произошедшего. Уволены водитель, перевозивший коров, и заведующий отделением агрофирмы.
Результаты обследования показали, что ни одна корова не пострадала, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Республики Татарстан.
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