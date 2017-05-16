В Казани с 15 по 17 мая прошла межрегиональная конференция «Роль и место национально-культурной автономии в гармонизации межэтнических отношений в регионах России».



Участниками конференции стали представители более 40 регионов России: от Сахалина до Санкт-Петербурга и от Архангельска до Крыма - более 100 представителей федеральных органов власти, органов власти субъектов РФ, руководители национально-культурных организаций федерального и регионального уровня, ведущие эксперты страны в этноконфессиональной среде.

- Нам никто не даст права потерять свой язык: удмуртский, татарский, чувашский, мордовский. Не потеряем мы его, если будем аккуратно, уважительно работать с людьми. Наша сила - в многоязычии, многокультурии, многонациональности такой страны, как Россия, которая в дружбе народов имеет великую силу, - сказал Председатель Государственного Совета РТ, председатель Совета Ассамблеи народов Татарстана Фарид Мухаметшин.

Участники конференции отметили актуальность обсуждения вопроса межэтнических отношений в регионах России. Различные радикальные экстремистские течения в той или иной религии как вызов обществу заставляют искать пути сохранения стабильности и развития регионов страны. По словам директора Института этнологии и антропологии РАН Валерия Тишкова, важно говорить не только о дружбе народов, но и о дружбе народа в частности.

Завершилось пленарное заседание принятием общей резолюции. Об этом сообщается на портале ассамблеи и Дома дружбы народов Татарстана.