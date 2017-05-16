21 мая в селе Никольском Лаишевского района в двадцать пятый раз пройдет всероссийский фестиваль русского фольклора «Каравон». Почетным гостем праздника станет Президент Татарстана Рустам Минниханов.



В этом году отмечать «Каравон» в деревнях и селах Лаишевского района начнут уже 20 мая. Народные коллективы споют песни и пообщаются с жителями сел. А на следующий день праздник переместится в село Никольское, где и развернутся основные площадки фестиваля. В старину же праздник отмечали целых три дня. Начинался он с церковной службы и переходил в дома, а после на улицу, где устраивались народные гулянья.

О проведении фестиваля русского народного фольклора «Каравон» в ходе пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказали руководитель ГБУ «Республиканский центр развития традиционной культуры» Фанзиля Завгарова и первый заместитель руководителя исполнительного комитета Лаишевского муниципального района по социальным вопросам Андрей Карсалов.

- На фестиваль зарегистрировались 158 фольклорных коллективов из 9 регионов страны, 30 из них из Татарстана. Специальным гостем станет государственный театр танца «Казаки России». Это коллектив из Липецка. Также среди участников ведущие фольклорные артисты России. Это молодежная группа «Терем» из Подольска, семейный коллектив «Птица Жар» из Нижнего Новгорода, «Царев город» из Йошкар-Олы и молодежный ансамбль «Колядки» из Удмуртии. Кроме того, 320 мастеров декоративно-прикладного искусства из 15 регионов России представят свои труды на ярмарке, - рассказала Фанзиля Завгарова.

Празднование «Каравона» 21 мая начнется со встречи почетных гостей в 9 утра. Затем в 10.00 пройдет торжественное открытие, после чего параллельно работу начнут сразу несколько площадок. Так, на пяти сценах выступят фольклорные коллективы, на нескольких точках организуют мастер-классы, а для подростков проведут развлекательные квесты. Кроме того, впервые заработает «Потешный дворик» для юных посетителей праздника. Любители кино смогут посмотреть трансляцию фильмов Сергея Старостина. А модники и модницы бесплатно переоденутся в народные костюмы села Никольского. В 14.00 участники праздника встанут в общий хоровод «Каравон» и исполнят песню села «По синему морю».

- Мы заранее готовились к встрече гостей в селе Никольском, ведь ожидается более 20 тысяч любителей русского фольклора. Для наших посетителей мы организовали 5 парковочных стоянок и отдельную для крупногабаритных авто. За безопасностью проследят более 300 сотрудников полиции. Также будут работать три бригады скорой помощи, 21 сотрудник пожарной охраны и 2 спасателя на водоемах, - объяснил Карсалов.

Добраться до села Никольского в день фестиваля можно будет и на бесплатных автобусах с трех остановочных площадок - от театра им. Г.Камала, «Корстона» и станции метро «Проспект Победы». Выезд в 8 утра, а отъезд в Казань на этом же транспорте в 16.30.