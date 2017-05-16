Футболисты казанского «Рубина» в последнем домашнем матче чемпионата РФПЛ уступили ЦСКА - 0:2. В первом тайме москвичи владели определенным территориальным преимуществом, но счет открыт не был.
Развязка матча наступила в начале второго тайма, когда из-за прямой красной карточки с поля был удален Мийо Цакташ. В меньшинстве «Рубин» откровенно отошел назад, предпочитая отчаянно отбиваться, и добился двух голов в свои ворота – на 72-й минуте со «стандарта» отличился Витиньо, а на 92-й минуте проявил себя Алан Дзагоев – 0:2.
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