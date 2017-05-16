22 мая Председателю Государственного Совета Республики Татарстан Фариду Хайрулловичу Мухаметшину исполняется 70 лет. Многое о человеке говорит его «второе имя». В детстве Фарида Мухаметшина сверстники называли Татарин. И это «имя» определило его дальнейшую судьбу. Всю жизнь он защищает интересы нашей республики, чтобы в обновленной России Татарстан занимал достойное место. Об этом, и не только, юбиляр рассказал газете «Казанские ведомости» в эксклюзивном интервью.

Представляем гостя

Фарид Мухаметшин - российский политический и общественный деятель. Председатель Государственного Совета Республики Татарстан.

Родился 22 мая 1947 года в городе Альметьевске. Закончил Альметьевский техникум газовой промышленности (в 1972 году, квалификация «техник-механик»), Уфимский нефтяной институт (в 1979 году, «инженер-механик»), Саратовскую высшую партийную школу (в 1986 году).

Свою трудовую деятельность начал токарем газобензинового завода. После службы в армии перешел на работу слесарем контрольно-измерительных приборов цеха автоматизации производства нефтепромыслового управления «Альметьевнефть».

С начала 1970-х годов - на партийной, хозяйственной и политической работе в городе Альметьевске (инструктор горкома ВЛКСМ, инструктор промышленно-транспортного отдела горкома КПСС; заместитель председателя исполкома Альметьевского городского Совета народных депутатов, первый заместитель председателя исполкома Альметьевского городского Совета народных депутатов, секретарь, затем второй секретарь Альметьевского горкома КПСС, начальник Альметьевского управления по подготовке технологической жидкости для поддержания пластового давления, председатель исполкома Альметьевского городского Совета народных депутатов).

С конца 1980-х годов - в правительстве республики (министр торговли, заместитель Председателя Совета Министров Татарской ССР). С 16 января 1995 года по 27 мая 1998 года - премьер-министр Республики Татарстан.

Более 20 лет трудовой биографии Ф.Х.Мухаметшина связано с парламентом республики. Впервые был избран Председателем Верховного Совета 5 июля 1991 года. С 27 мая 1998 года по настоящее время - Председатель Государственного Совета Республики Татарстан.

С июля 1999 года является председателем политсовета Республиканского общественного движения «Татарстан - новый век» - «Татарстан - яңа гасыр», с 25 августа 2003 года - секретарь Татарстанского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия», в настоящее время - член президиума генерального совета Всероссийской политической партии «Единая Россия».

С 2007 года возглавляет Совет Ассамблеи народов Татарстана.

Женат. Взрослые сын и дочь. Четыре внучки и внук.





О фамилии

- Фарид Хайруллович, что Вы знаете о своих предках?

- К сожалению, своих предков до седьмого колена не знаю. Известно лишь, что по линии матери это были простые крестьяне из Альметьевского района. Отец и вовсе сирота. Его мать была польских кровей. Она выросла в Сармановском районе. Рано овдовела. Была, говорят, очень красива, к ней начали свататься. В те времена жизнь в деревне была тяжелая и голодная. Молодая вдова приняла предложение деревенского муллы Мухаметши стать четвертой женой. В семье муллы сынишка Хайрулла и в самом деле не голодал, научился читать и писать. И когда спрашивали: «Чей сын?», ответ был: «Мухаметши». Вот откуда пошла наша фамилия. Отец Хайрулла Динкаевич был полковым связистом на Великой Отечественной войне. О том, как он воевал, говорят боевые награды - у него их немало. Мама Магинур Мирзияновна была сестрой супруги фронтового друга. Они воспитали троих детей. У меня две сестры - Альфия и Раиса. Жили родители достойно. Отпраздновали золотую свадьбу.

- Кто дал Вам уроки нравственности, научил принципам общения и поведения?

- Родители. Отец был строгий. Фронтовик. Партийный работник. Но сегодня без слез невозможно читать его письма маме, когда он отдыхал в санатории. Что за язык! Что за чувства! «Маhинурым - күз нурым!» («Магинур - свет моих очей!») - эти письма - духовное богатство нашей семьи.

- Каким было самое яркое воспоминание начала Вашей жизни?

- С ностальгией вспоминаю один жаркий летний день. Я еще в школу не ходил. Папа работал в райкоме партии, часто выезжал в районы. Как-то заехал домой на лошади, усадил меня в тарантас, и поехали мы с ним до самой околицы нашей деревни. В эти минуты я был самый счастливый в мире человек! Потом отец сказал: «Все, хватит, улым! Беги домой!» И по горячему песку босиком, ноги в цыпках, я как на крыльях полетел домой. Память об этом осталась на всю жизнь.

- Какие книги оказали самое большое влияние на Вас?

- Я рано научился читать - в пять лет. Читал на русском языке, татарского тогда не знал. Как все мальчишки, глотал книги о войне, истории, увлекался Жюлем Верном. Самое большое впечатление было от знакомства с русской классикой - Пушкиным, Толстым, Чеховым… Сегодня люблю читать мемуары известных полководцев, больших политиков.

- О человеке многое говорит прозвище в детстве. Какое было у Вас?

- В школе, где учился, я был единственным татарином по национальности. К тому же отец до четвертого класса стриг меня наголо. Поэтому одноклассники называли меня Татарином. И на эту свою «партийную кличку» я всегда охотно отзывался.



О карьере



- Ваша карьера сложилась благополучно. Сегодня Вы на вершине законодательной власти. Какая дорога привела Вас к успеху?

- Случайностей не бывает в таком вопросе. Если кто-то случайно попадает во власть, он не случайно из нее выпадает. Самый большой старт мне дали родители. Думаю, это основное - хорошее семейное воспитание и пример родителей. В 16 лет начал работать токарем, трудился с нефтедобытчиками, газовиками, буровиками. Меня интересовал сам процесс добычи нефти.

- Что Вам лично удалось сделать в большой политике для нашей республики?

- В свое время удалось переубедить Председателя Верховного Совета Российской Федерации Руслана Хасбулатова, что в столь длительных переговорах с Москвой нами движет не желание отделиться от России. Не раз с ним встречался. Это были тяжелые времена. Помню, как выступил на эту тему перед депутатами Верховного Совета Российской Федерации. В самолете написал выступление на трех листах, а потом один лист потерялся. В итоге я отложил бумаги в сторону и с трибуны говорил, глядя в зал. Хотел, чтобы слушавшие меня депутаты поверили в искренность наших целей. Татарстан бурлит, потому что хочет видеть новую Россию, с сильными регионами, которые могли бы самостоятельно решать многие свои вопросы. Донести этот посыл было непросто. Ни один депутат Верховного Совета из Татарстана не осмелился, не встал и не поддержал меня. А я так рассчитывал на это! Наоборот, один из наших депутатов заявил: «Кровью пахнет! Будет война между татарами и русскими!» Я выступил, как мог убедительнее: «Никакой войны не будет! Мы берем на себя эту ответственность. У нас опубликован документ о том, что мы за целостность России».

- Что почувствовали, когда узнали о положительных результатах судьбоносного для нашей республики референдума 21 марта 1992 года?

- Вздохнул с облегчением. Ведь нам, руководству республики, угрожали. Я очень переживал: как народ проголосует? Когда сообщили, что 61,4 процента населения проголосовали «за», обрадовался. Поздравили с Минтимером Шариповичем друг друга: «Теперь у республики начинается другая жизнь».

- Вы на редкость обаятельный и харизматичный человек. Часто улыбаетесь, излучаете доброжелательность, всегда открыты к диалогу. А как переживаете сложные жизненные ситуации?

- Иду домой пешком, чтобы остыть, разложить все в голове. По договоренности с женой стараюсь дома служебные проблемы не обсуждать. Осмысливаю происходящее.

- Какие уроки дало Вам столь длительное пребывание во власти?

- Все мы с годами меняемся. Но как говорил наш замечательный драматург Туфан Миннуллин: «Надо сохранять свой хребет». А еще я на всю жизнь запомнил мудрый совет Минтимера Шариповича Шаймиева: «Прежде чем куда-то голову сунуть, подумай, как ее оттуда вытащить. Не обещай невозможного. Будь разумным. Будь практичным».

- Что такое добро и зло во власти?

- Добро, когда власть, выверяя каждый шаг, принимает решения ради большинства с учетом мнения меньшинства. Зло - это злоупотребление. Когда встаешь у руля и начинаешь больше думать о себе, чем о людях. Мое кредо - больше думать о людях, чем о себе.

- Что себе запрещаете, находясь на политическом олимпе?

- Запрещаю иметь в близком кругу друзей, которые чем-то себя скомпрометировали. Запрещаю себе высокомерие - это плохая черта в человеке. Значит, он неподготовленным пришел к власти, должности.

- Какое место сегодня на планете Земля занимает Татарстан?

- Звезда Татарстана в последние годы разгорается все ярче. Республику начинают узнавать во всем мире. Раньше нас знали только как место, где учился в Казанском университете Владимир Ульянов (Ленин). Сегодня нас узнают как республику с мощным потенциалом, замечательным народом. Нам по плечу не только чемпионаты мира. По многим показателям Татарстан занимает передовые позиции.





О семье

- Какие женщины Вам нравятся? Что цените в своей жене?

- Как любой мужчина, хочу видеть женщину красивой, ухоженной, опрятной. Моя жена Луиза - настоящая татарка. Она очень скромна. Вперед мужа никогда не выступает. Ни-ког-да! Когда я был первым секретарем, министром торговли, премьер-министром, были соблазнительные для женщины возможности, например, что-то купить раньше других. Но жена никогда ни словом, ни делом не позволяла себе этого. За это я ее очень ценю. Мне Бог дал хорошую жену. Она очень порядочный человек. Ауру семейного благополучия, которая была в ее семье, в моей, передала нашим детям и внукам.

- В чем секрет успешных отношений в браке между мужчиной и женщиной?

- Возьмем мой пример. До брака Луиза была уважаемым инженером на работе. Когда мы поженились и сели обсуждать, как жить дальше, она сказала: «Вижу, на работе у тебя получается - тебя поддерживают, тебя выдвигают. Поэтому я буду обеспечивать твой «тыл» - заниматься семьей и детьми».

- Кто Вам говорит, что Вы неидеальный человек?

- Жена. И она имеет на это право.

- Какой Вы отец?

- Видимо, не очень хороший ввиду своей занятости и командировочного образа жизни. Но жена создала в нашей семье культ отца: «Что папа скажет…» Я за это ей благодарен. В татарской семье уважение к старшим - традиция.

- Дети оправдали Ваши надежды?

- Сполна! Они выросли такими, какими мы хотели их видеть, воспитанными, заботящимися о нас.

- А какой Вы бабай?

- Ловлю себя на мысли, что к внукам отношусь с большей любовью, чем к детям. 9 Мая ходил с ними на акцию «Бессмертный полк». Мы воспитываем внуков в уважении к тому поколению семьи, которое было до них.

- А что Вы делаете после работы, вечером в домашнем кругу?

- Если прихожу не поздно - легко ужинаю. И как правило, гуляем с супругой пять-семь километров по Боровому Матюшино.

- Как следите за своим здоровьем?

- Особо никак не слежу. Только в питании мы с женой придерживаемся строгой диеты - ограничиваем жиры, мясо, следим за весом. В остальном, как все. Зачихал, заболел - пью обычную таблетку.



О счастье

- Какими были самые счастливые мгновения Вашей жизни?

- Их было немало. Я был счастлив, когда родились мои дети. Мечтал, чтобы первенцем был сын. Он родился, и я дал ему звонкое имя Дамир - «да здравствует мир». Был счастлив, когда в Московском Кремле при Ельцине удалось подписать договор между Россией и Татарстаном. И в эти дни я счастлив тем, что, когда мы летели в самолете с Шаймиевым после церемонии награждения его званием «Герой Труда России», Минтимер Шарипович сказал мне: «В этом слитке золотой звезды ваше участие тоже немалое».

- Вы боитесь старости?

- Я старости не боюсь. Готовлю себя к тому, что если Бог даст мне длительную жизнь, то надо достойно ее прожить до самого последнего дня.



О вере

- Вы верующий человек?

- При социализме нас воспитывали в понятии, что Бога нет. Знаете, во мне живет чувство, что должна быть справедливость, которая зависит больше не от тебя, а от Всевышнего, если он есть… Я всегда обращал внимание на то, что наше общество не делает выводов из прошлых уроков. Если бы был Бог, так он бы наставил на путь истинный. Нашлось бы правильное решение проблем, которые возникают в жизни каждого человека. Видимо, путь к Богу у каждого свой, у меня, наверное, он длиннее, чем у других.

О разном

- Каким было самое большое приобретение в Вашей жизни?

- Горжусь тем, что когда мне было за сорок, я выучил родной татарский язык. Я чувствовал себя ущербным, уязвимым без родного языка. Это одно из моих личных достижений.

- А самая большая утрата?

- Потеря отца. Он был для меня и наставником, и духовником. Когда мы с сыном опускали его тело в могилу и стали подниматься, Дамир, посмотрев мне в глаза, вдруг сказал: «Папа, бабая нет, теперь в роду ты старший. Какая ответственность на тебе и на мне!» Тогда я почувствовал, как глубоко переживает мой сын потерю близкого нам человека.

- Что для Вас значит дружба?

- Быть рядом не только в радости, но и в беде. Это доверие и уважение друг к другу. Друзей много не бывает. У меня они еще с комсомольских времен.

- Чего Вы терпеть не можете?

- Предательства и лжи. Этого в моей жизни было достаточно.



Об отдыхе

- Вы заядлый рыбак. Какую самую большую рыбу поймали?

- Два года назад с пирса в Боровом Матюшино на спиннинг поймал щуку на восемь с лишним килограммов! Это мой личный рекорд!

- По российской традиции часть мужского населения немало времени проводит в гараже. А Вам-то это зачем? Приводить в порядок Ваш ретроавтомобиль «Волга» ГАЗ-21?

- Я всегда любил технику. В моем детстве был забавный случай. Отец очень хотел купить мне баян. А я уперся: хочу велосипед! Два дня катался на велосипеде. А потом поехал за хлебом. Вышел из магазина с буханкой - велосипед украли! Тогда отец прочитал мне целую лекцию о том, что пользы от баяна было бы больше. Но во мне заложена тяга к технике. В гараже я отдыхаю головой. Люблю возиться с машиной, искать, где поломка, устранять ее. Счастливейшие часы! Выхожу из гаража отдохнувшим.

- А что еще умеете делать своими руками?

- Многое. Я главный гладильщик белья дома. Кроме мужских рубашек, глажу все! Когда женился, так и сказал жене: «Брюки свои и твои буду гладить я! Остальное за тобой». Все часы в доме завожу я, все приемники чиню, лампочки меняю - мужская работа на мне.



О мечтах

- Как Вы думаете, в чем смысл жизни?

- Для меня он в том, что я как мужчина нашел свою вторую половинку, создал семью, родил детей, появились внуки.

- О чем еще мечтаете?

- Чтобы Татарстан успешно развивался, было бы у нас больше согласия, понимания, доверия к власти. Какой бы ты ни был начальник, а с людьми советуйся. Куда бы я ни приехал, иду к людям, стараюсь быть в гуще народа. Бывает, предупреждают: «Не ходите к ним! Зададут тяжелые вопросы». Как же я не пойду? Это же наши люди, пусть вопросы и неудобные. И даже если помочь не смогу, то выслушать обязан.

- А в личном плане о чем мечтаете?

- Мечтаю побывать на свадьбе у внуков, увидеть, какие семьи они создадут, как будут счастливы.

- Какого Мухаметшина мы не знаем?

- У меня неуемный характер. Жена, когда слышит: «Поехали туда!», «Поехали сюда!», в сердцах говорит: «Стареть не умеешь!»