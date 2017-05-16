Сегодня, 17 мая, в казанском детсаду №190 комбинированного вида торжественно открыли свою «Библиотеку детства».

Таким образом, учреждение переняло эстафету у детсада №63, в котором с некоторых пор функционирует такая библиотека. Напомним, создание библиотек в дошкольных учреждениях было инициировано Союзом журналистов РТ в 2015 году в рамках акции «Читающий Татарстан» с целью привития детям любви к чтению. С тех пор библиотеки появились во многих детсадах города.

На мероприятии заведующая детсадом №190 Накия Гумерова рассказала о том, как появились первые книги, ставшие основой библиотеки, и какое активное участие приняли в ее создании воспитанники учреждения и их родители. Дети порадовали своим концертом и сюрпризами. Гости мероприятия, среди которых были представители Союза журналистов РТ, редакции газеты «Казанские ведомости», управления образования Казани, профсоюзной организации работников образования и науки Вахитовского и Приволжского районов г. Казани, заведующие детских садов, тоже не остались в долгу. Они пополнили фонд только что открывшейся библиотеки детскими книгами. А заведующим детсадов №49, 255, 260, 273, 312 были торжественно вручены сертификаты участника проекта «Библиотека детства». Будем надеяться, что в скором времени стенды с книгами появятся и в этих дошкольных учреждениях.