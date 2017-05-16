Зимой 2017 года сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ установили, что в медвузе Казани один из профессоров установил системный прием взяток от студентов.

У профессора был посредник – бывший студент этого же вуза. Коррупционная схема была поставлена на поток и цена зачета варьировалась от 100 до 120 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

На сегодня следователи СКР завершили расследование уголовного дела в отношении бывшей профессорши кафедры микробиологии КГМУ, которая брала взятки, и бывшего студента медуниверситета, который был посредником в этом деле.

По версии следствия, зимой 2017 студентка 3 курса медуниверситета обратилась к посреднику с просьбой помочь в сдаче экзамена по дисциплине, которую преподавала профессорша. Тот предложил ученой женщине за 70 тысяч рублей удовлетворить просьбу девушки и поставить в зачетку положительные оценки без экзаменов. За это дело посредник рассчитывал взять себе 50 тысяч рублей. Он предложил студентке перечислить на банковскую карту, якобы, профессорскую, 120 тысяч рублей.

Но девушка обратилась в полицию, и после перечисления взятки и проставления положительных отметок посредник был задержан. Выяснилось, что в течение полугода - с сентября 2016 по январь 2017 года - он получил от трех студентов 300 тысяч рублей, часть из которых передал профессорше. Обвиняемые вину свою признали полностью. Посреднику избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Профессор находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд.