30-летняя жительница Набережных Челнов по невыясненной пока причине спрыгнула с моста в реку Мелекеска.

Сотрудники Росгвардии - прапорщик полиции Евгений Бушков и старший сержант полиции Айрат Хайруллин оказались в нужном месте и в нужное время и спасли уносящую течением вниз по реке несчастную. Росгвардейцы бросились в ледяную воду и доплыли до женщины. С помощью прибывших спасателей полицейским удалось вытащить ее на берег. Пострадавшую передали бригаде скорой помощи.

Челнинка сейчас находится в больнице в бессознательном состоянии, ее спасатели чувствуют себя неплохо, сообщает пресс-служба Росгвардии.