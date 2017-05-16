Американские палеонтологи Стивен Ясински и его коллега Дэвид Москато нашли в Теннеси останки змеи небольшого размера – всего 35см.

При детальном исследовании древнего гада в его скелете обнаружили крыловидные выступы, поэтому ученые решили дать ему имя татарского змея Зиланта, который судя старинной легенде, охранял несметные ханские богатства в озере Кабан. По-научному это звучит так - зилантофис Шуберта (Zilantophis schuberti). На деле эти кости служили для закрепления мышц.

Обнаруженное пресмыкающееся жило примерно пять тысяч лет назад. В рационе у нее были насекомые, мелкая рыбешка. Ученые предполагают, что среди существующих видов к зилантофису наиболее близки крысиные и королевские змеи, обитающие в Америке, сообщает polit.ru.