Водителям рекомендуется заранее продумать свой маршрут с учетом ограничений.

Сегодня, 17 мая, с 17.30 до 23.30 в Казани будет временно ограничено движение транспортных средств из-за проведения матча чемпионата России по футболу «Рубин» – ЦСКА, который является тестовым для Кубка конфедераций 2017 года. Об этом напоминает пресс-служба МВД по РТ.

Предусмотрено ограничение движения транспорта по Третьей транспортной дамбе и на части улиц, прилегающих к стадиону Kazan-Arena: Чистопольской, Сибгата Хакима, Гаврилова, Арбузова, проспекте Ямашева. Заезд жильцов в ограниченную этими улицами зону будет осуществляться только по дворовым территориям с предотвращением выезда на перекрытые участки.

Движение общественного транспорта, за исключением троллейбусов, ограничиваться не будет. При этом на участке от остановки «Адоратского» до остановки «Ветеринарный институт» оно будет производиться без остановок.

Для размещения транспортных средств зрителей предусмотрены десять перехватывающих парковок: спортивный комплекс «Олимп» (ул. Чистопольская, 65), крытый паркинг возле «Татнефть-арены» (хоккейный комплекс «Ак Барс», ул. Сибгата Хакима, 23), гипермаркет «Леруа Мерлен» (пр. Фатыха Амирхана, 3), дворец единоборств «Ак Барс» (пр. Фатыха Амирхана, 1), ТРК «Парк Хаус» (пр. Хусаина Ямашева, 46), ТРК «Тандем» (пр. Ибрагимова, 56), ТЦ «METRO Cash &Carry» (ул. Мулланура Вахитова, 4), ТРЦ «Южный» (пр. Победы, 91), ТЦ «Мега» (пр. Победы, 141) и ТРК «Казанская Ривьера» (пр. Фатыха Амирхана, 1а).

Движение транспорта по проспекту Победы и улице Арбузова со стороны улицы Космонавтов в направлении Ново-Савиновского района будет перенаправлено на улицы Губкина, Журналистов и Сибирский тракт. Рекомендуемые пути объезда – по улицам Космонавтов, Николая Ершова, мосту Миллениум и Кремлевской дамбе.

Для проезда на Сибирский тракт в направлении поселка Дербышки необходимо использовать маршрут по Мамадышскому тракту через Северную объездную дорогу (М7). При движении по проспекту Ямашева в сторону Советского района движение будет перенаправлено на проспект Амирхана, улицы Адоратского и Мусина через мост Миллениум и Кремлевскую дамбу.

Движение транспорта ограничивается также по улице Чуйкова в направлении улицы Гаврилова и перенаправляется по улице Адоратского и проспекту Амирхана. Движение транспорта по улице Сибгата Хакима со стороны Московского района разрешено до пересечения с проспектом Амирхана, затем перенаправляется направо на мост Миллениум.

Движение из центра города по мосту Миллениум будет разрешено только в прямом направлении до проспекта Ямашева. Водителям рекомендуется заранее продумать свой маршрут с учетом ограничений. Для исключения заторов запланировано привлечение дополнительных постов ДПС.